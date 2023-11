Česká republika je velmi významným producentem autobusů. Nyní už se zde vyrábějí také elektrobusy a pracuje se také na vozidle s pohonem na vodíkové palivové články.

Na veletrhu se prezentují také špičkové technologie | Foto: Radek Pecák

Třeba také superdlouhý, tříčlánkový trolejbus, který již na jaře začne vozit cestující mezi stanicí metra Nádraží Veleslavín a ruzyňským letištěm Václava Havla, se prezentuje na výstavě Czechbus. Ta probíhá až do 23. listopadu na výstavišti v Praze -Letňanech.

Na jeho vzniku se podílely české, polské i španělské firmy a dokáže i díky své délce bezmála 25 metrů 179 cestujících.

Na toto vozidlo i další zajímavé exponáty se podívejte do fotogalerie u článku.

Na veletrhu se prezentuje 54 vystavovatelů ze šesti zemí. Velkou expozici má například Iveco, která v Česku vlastní výrobní areál ve Vysokém Mýtě. Roční produkce letos se podle představitelů společnosti dostane buď těsně k hranici pěti tisíc kusů nebo ji možná dokonce překoná.

Iveco v Praze vystavilo v tuzemské premiéře i svoji elektrickou verzi autobusu Crossway. Vozidlo pohání elektromotor s výkonem 422 koní. Energie k němu proudí ze sady akumulátorů s celkovou kapacitou až 485 kWh. Vozidlo se začíná vyrábět ve Vysoké Mýtě ve dvou délkových variantách 12 a 13 metrů. Do kratší se vejde 44, do delší 48 cestujících. Do prodeje se tento autobus dostane během příštího roku.

Hned naproti vystavila tuzemská společnost SOR prototyp vodíkového autobusu.NSF 12. Tento autobus si elektřinu pro svůj pohon vyrábí ve vodíkovém palivovém článku s výkonem 70 kW. Zásobu vodíku si veze v zásobnících, ve kterých je 39 kilogramů tohoto plynu stlačeného na 350 barů. Kromě toho lze část energie získávat z akumulátorů s možností externího dobíjení.

Místo klasických zpětných zrcátek je autobus vybaven kamerami. Kolizím pomáhá zabránit radarový antikolizní systém. Tepelný komfort řidiče i cestujících vylepšuje instalované tepelné čerpadlo.

Na veletrhu se prezentují také dodavatelé dílů i servisních tehnologií. Část výstavního pavilonu je věnována také prezentaci špičkově zrenovovaných historických autobusů.