Veletrh Japan Mobility Show, který je ještě pár dní otevřen pro veřejnost v japonském Tokiu, nepřinesl po stránce aut nic moc relevantního pro evropského spotřebitele. Většina aut na veletrhu jsou elektromobily určené zpravidla pro japonský trh. Přece ale vytanula jedna zajímavost, která stojí za pozornost. Jde o koncept Daihatsu Vision Copen, který by mohl vrátit značku Daihatsu na světové trhy s malým elegantním sporťákem.

Daihatsu Vision Copen | Foto: Se svolením Daihatsu

Současné Daihatsu Copen znají jen skuteční nadšenci do aut všech kategorií. Až dosud se jedná o maličký otevřený sporťák z kategorie kei cars – tedy malých vozů s malými motory, které jsou v Japonsku daňově i pojistně zvýhodněny. Jenže koncept Vision Copen, představený minulý měsíc, jde docela jiným směrem.

Už se nejedná o úplně nejmenší auto, jehož délka se musí vejít podle pravidel pro kei cars do 3,4 metru. Vision Copen má 383 centimetrů délky a 169 centimetrů šířky. Samozřejmě, pořád jde pohledem evropských vozů o velmi malé auto, ale je třeba mít na paměti, že Mazda MX-5, která se u nás prodává a nabízí se coby nejbližší logický konkurent, má na délku 391 centimetrů a na šířku 172. Není tedy o tolik větší.

Daihatsu Copen ve výroční edici. Současná podoba vozu v kategorii kei carZdroj: Se svolením Daihatsu

Koncept Vision Copen je také vybaven celkem konvenčním motorem. Přestože Daihatsu nezveřejnilo žádné technické specifikace, agregát o objemu 1,3 litru by mohl mít o dost „radostnější“ parametry než maličký motor 0,6 litru v původním kei car. V Daihatsu navíc mysleli dopředu a motor ve Vision Copen je prý navržen tak, aby fungoval na syntetická, uhlíkově neutrální paliva. Výkon motoru navíc putuje jako u pravověrného sporťáku na zadní poháněnou nápravu.

Vision Copen vlastně vůbec nevypadá špatně a tak samozřejmě vyvstává velká otázka – je možné, že by se Daihatsu s Copenem, který byl až dosud coby kei car vyhrazen pro japonský trh, pustilo na světové trhy jako konkurence pro Mazdu MX-5? S ohledem na to, že kategorie kei car sporťáků v Japonsku vlastně zanikla a Copen v ní zůstal osamocen, je přesun do vyššího segmentu sportovních vozů logickým krokem. Domněnky částečně potvrzuje i japonský magazín Best Car, který vyzpovídal jednoho z designérů stojící za konceptem. Pokud se prý objeví dostatečná poptávka, možnost exportu na světové trhy rozhodně není vyloučena. Daihatsu je navíc dceřinou značkou Toyoty, takže by se nabízela i varianta, aby se produkční vůz ve světě objevil právě pod značkou automobilky Toyota.

Teprve čas ukáže, jak to s Copenem dopadne. Automobiloví nadšenci se každopádně shodnou, že nový malý sportovní roadster by se coby konkurence pro zaběhnutou Mazdu MX-5 na trhu vyjímal.