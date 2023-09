Zřejmě v říjnu se v prostorách plzeňského areálu Depo 15 otevře muzeum, v němž vedle sebe koexistují historické automobily, jízdní kola i motocykly a umělecká díla.

Unikátní Praga Lady je vystavena na čestném místě | Foto: Radek Pecák

V téměř naprostém utajení probíhal přesun více než tří desítek vozidel ze sbírky Praga pana Příhody z chomutovského depozitáře do nově zrekonstruované trolejbusové haly v areálu bývalého depa plzeňského dopravního podniku. Právě tam vzniklo muzeum Depo Motoart.

Na to, jak jim to v ní sluší, a jaké další exponáty jsou tu k vidění, se můžete podívat do naší fotogalerie.

"Sám pan Příhoda, který svoji sbírku vozů značky Pragy buduje již od padesátých let o tom nevěděl. Vše zařizovala jeho dcera, která je faktickým správcem exponátů ze sbírky. "Díky tomu budou mít již brzy návštěvníci tohoto muzea příležitost vidět alespoň část unikátů, která už řadu let skryta zrakům odborníků i laické veřejnosti chátrala v nevyhovujících prostorách v Chomutově," vysvětlil při mi slavnostním představení projektu muzea František Čečil - předseda Asociace veteran car clubů v České republice.. On sám je jedním z duchovních otců expozice v budově spravované v současnosti nadačním fondem Plzeň sobě.

Vystavení důležitých modelů Pragy v tomto důstojném prostoru, navíc po jejich důkladném očištění a naleštění, mělo tedy být pro Emila Příhodu překvapením. "A teď jsem se přesvědčil, že to příjemné překvapení," dodal.

Nyní se čeká na dokončení kolaudačního procesu. Teprve po něm se budou moci prostory otevřít pro veřejnost. Stát by se tak mělo nejspíše během října. Završí se tak sedmiletý proces přeměny zadedbané budovy do smysluplného projektu.

Zatímco vozy Praga Příhody, mezi nimiž jsou například automobily, které vozily prezidenta Masaryka nebo na pařížském autosalonu oceněný kabriolet Praga Lady herečky Lídy Baarové, zaujímají jednu halu, ve druhé se nachází obrovská sbírka motocyklů Petra Hošťálka. "Zabývám se sbíráním skutečně pozoruhodných motocyklů z celého světa. Proto trošku úmyslně pomíjím tuzemské Jawy a Čezety," svěřil se mi.

Také kola a obrazy…

Pyšný je například na několik dochovaných strojů značky Hurikan, které na sklonku čtyřícátých let sestrojil v Českých Budějovicích Vladislav Vlk, tehdejší šéf prototypové dílny podniku Motor Union.

Pozornost poutá například také čínský armádní stroj se sajdkárou. Jedná se o výrobek, který původně vymysleli v německé továrně BMW. Pak ho okopírovali v Sovětském Svazu a nakonec se v sedmdesátých letech díky čínsko-ruské spolupráci přeměnil na model Chang Jiang.

Třetí rozsáhlou část nového muzea tvoří sbírka historických jizdních kol Stanislava Cinka. Stejně jako třeba formule Metalex nebo automobil Gordon mají často vztah k plzeňskému regionu.

Kontrastem k technickým výtvorům v muzeu jsou v jejich těsném sousedství umístěné umělecká díla. Například sochy, obrazy či fotografie.

Na jaře příštího roku by část zdejších prostor měla zaplnit výstava obrazů Karla Gotta. Společně s nimi budou k vidění i nádherné a dosud téměř nevystavované historické automobily značky Mercedes-Benz.