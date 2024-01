Nejen mlékem a strdím oplývá naše zem, jak měl podle pověsti prohlásit praotec Čech na bájné hoře Říp. Nejdeme v ní i celou řadu zajímavostí, zvláštností a dokonce i rekordů. A to i z dopravy, tedy z oblasti týkající se přesunu lidí a věcí z místa na místo. Pojďte si s námi dnes projít množství pozoruhodností a věříme, že pro vás i velmi zajímavých, ze sektoru dopravy v České republice.

Letiště Václava Havla v Praze za rok odbaví necelých 12 milionů cestujících. | Foto: Wikimedia Commons, Kenyh Cevarom, CC BY-SA 3.0

Víte, kde hledat dálniční letiště, nejdelší tunel na dálnici nebo nejvýše položenou autobusovou zastávku? Víte, kde hledat nejdelší silniční most nebo největší říční přístav u nás? Pokud ne, můžete se pohodlně usadit a začíst se do našeho malého průvodce.

Radotínský most, nejdelší silniční most v ČR:

1. Dálnice a silnice

První dálniční letiště leží na úseku dálnice D1, který byl dostavěn v roce 1976. Výstavba takzvaného Letiště Měřín si vyžádala náklad 21 milionů korun. Nacházelo se na 136,8 až 139,2 kilometru D1 ve směru Praha – Brno, šest kilometrů severozápadně od města Velké Meziříčí v Kraji Vysočina. Kód letiště je 153 a volací znak Dopis.

První stavba dálnice. Za první stavbu tohoto druhu na našem dnešním území můžeme považovat projekt takzvané Sudetské dálnice s označení A69. Ta měla po Mnichovské dohodě zlepšit dopravní obslužnost a vést z Německa okolo Chebu až k Liberci a odtud do Saska. První práce byly zahájeny 1. prosince 1938. Rozestavěno byla asi 20 kilometrů u obce Třebeň nedaleko Chebu a 8 kilometrů u Liberce. Stavba byla zastavena 30. dubna 1942.



Nejvýše položené místo na dálnici v ČR se nachází u 104. kilometru dálnice D1 se ve výšce 655,6 metrů nad mořem.

Nejdelší samostatný tunel Panenská, dlouhý 2 168 metrů, na dálnici D8.Zdroj: Wikimedia Commons, Jarba, volné díloNejdelším samostatným tunelem je tunel Panenská (2168 m) na dálnici D8. Stavba tunelu začala v září 2003 a v prosinci 2006 byl tunel uveden do provozu, přičemž jeho výstavba přišla na 4,2 mld. Kč. V době dokončení byl odborníky považován za nejbezpečnější tunel v Evropě.

Největší silniční tunelovou stavbou v Česku je komplex Blanka v Praze, který měří 5502 metrů a sestává ze tří navzájem navazujících tunelů, Bubenečského (s délkou 3091 m nejdelší v Česku), Brusnického a Dejvického. Blanka je zároveň nejdelším městským tunelem v Evropě.

Nejstarším silničním tunelem je Vyšehradský tunel v Praze z roku 1904. Měří 35 metrů, vybudován byl v letech 1903–1905 a k jeho otevření došlo 11. prosince 1904.

Nejkratší silniční tunel. Průjezdný oblouk vytesaný ve skále zvaný Pekařova brána na trati Lažany – Vyskeř, je považován za nejkratší tunel na našem území. Na délku má pouhé 4 metry. Nachází se na Semilsku v Libereckém kraji.

Největší křižovatka v ČR. Naší největší křižovatkou je mimoúrovňová křížovatka Modletice (Dobřejovice) nedaleko Prahy na křížení dálnice D1 a Pražského okruhu R1. V současnosti zabírá plochu přibližně 36 hektarů. Křižovatka ovšem není stále zcela dokončena, a tudíž se po dostavbě částí napojujících se na rozestavěný úsek do Běchovic ještě zvětší.

Nerizikovější křižovatka. První místo si podle výsledků vysloužilo pražské náměstí I. P. Pavlova. Píše o tom portál Autosalon.tv. Křížení s Ječnou ulicí, kde jezdí tramvaje, dělá nepozorným řidičům v dopravní špičce velké problémy. Podle dat se zde za poslední dva roky stalo 103 nehod se škodou za více než 15 milionů korun. To z křižovatky dělá nejrizikovější křižovatku v celé České republice. Řidiči by zde tedy měli být maximálně obezřetní.

Nejfrekventovanější silnicí je úsek na Barrandovském mostě v Praze. Dosahuje nejvyšších hodnot intenzity dopravy u nás. Za pracovní den tudy v průměru projede 135 700 vozidel. Uvedená hodnota pochází ze sčítání Technické správy komunikací hlavního města Prahy v roce 2015.

Jediný oficiálně evidovaný silniční brod. Nachází se v Mezí, což je část obce Manětín na Plzeňsku. Silniční brod je jako jediný evidovaný Ředitelstvím silnic a dálnic.

Nejdelší silnice III. třídy v České republice. Je jí silnice III/34740 spojující Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou. Její délka je 29,7 kilometru.

Největším dopravním uzlem v České republice je podle portálu Kudy z nudy hlavní město Praha. Kromě silniční a železniční, je zde také doprava pozemní, letecká, vodní a cyklistická. Začínají zde 4 dálnice, 3 silnice pro motorová vozidla, 4 silnice I. třídy a směřuje sem 10 železničních tratí. Úsek Barrandovského mostu je nejfrekventovanější silnicí v České republice. Zdroj: Wikimedia Commons, Lovacz, volné dílo

Je zde také nejvíce nádražních budov, z nichž nejvzácnější je budova Masarykova nádraží, Hlavní nádraží, Praha – Dejvice, nádraží Praha-Smíchov a Praha-Holešovice. Jedním z hlavních pražských nádraží bylo i Praha-Těšnov, zrušené v roce 1972 a zbořené v roce 1985. Nákladová nádraží a seřadiště se nacházejí na Smíchově, v Holešovicích-Bubnech, Vršovicích nebo na Žižkově.



Kontejnerový terminál Praha-Uhříněves je jedním z největších vnitrozemských kontejnerových překladišť ve střední Evropě.

Silnice, která se v zimě pravidelně uzavírá, je Soušská silnice. Vede kolem přehrady Souš na Smědavu v Jizerských horách. Silničáři tuto cestu zavírají v zimě, pravidelně od roku 2011, na základě požadavku z Povodí Labe. Pro řidiče bývá znovu otevřená až na jaře, když zmizí poslední zbytky sněhu.

2. Autobusová doprava

Nejstarší autobusová linka. Dne 13. května 1908 v 8.00 hodin bylo zahájeno pravidelné autobusové spojení na trasách Pardubice - Lázně Bohdaneč a Pardubice – Holice díky rakouskému ředitelství pošt a telegrafů. Přepravu cestujících zajišťovaly autobusy od firmy Laurin & Klement s dřevěnou karoserií a benzínovým motorem se spotřebou 62 litrů na 100 kilometrů.

Nejvýše položenou autobusovou zastávkou je zastávka Vítkovice - Zlaté návrší.Zdroj: Wikimedia Commons, ŠJů, 3.0Nejvýše položená autobusová zastávka. Autobusová zastávka Vítkovice, Zlaté návrší v Krkonoších poblíž Vrbatovy boudy je ve výšce 1391,5 metrů nad mořem nejvýše položenou v celé České republice.

3. Železniční doprava

Nejdelším železničním tunelem je Ejpovický tunel se dvěma jednokolejnými tubusy a měřící 4150 metrů. Byl postaven na tranzitním koridoru nedaleko Plzně a k jeho uvedení do provozu došlo v listopadu a prosinci 2018.

Nejvýše položená železniční stanice v Česku je Kubova Huť na trati spojující Vimperk a Volary. Nádraží se nachází ve výšce 995 metrů nad mořem.



4. Mosty

Nejdelší silniční most. Je za něj označován Radotínský most na Pražském okruhu, překlenující údolí Vltavy a Berounky před jejich soutokem. Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010. První část měří 236 metrů a druhá estakáda o délce 2045 metrů, wikipedie uvádí 2059 metrů. Má 37 mostních polí a stojí na celkem 88 pilířích a nejvyšší z nich dosahuje délky 40 metrů.

Most pro auta i vlaky. Se nachází ve Štětí na Litoměřicku, je 350 metrů dlouhý přes řeku Labe a slouží jak pro silniční, tak i železniční dopravu.

Vojslavický dvojmost na dálnici D1 přes řeku Želivku mezi obcemi Píšť a Vojslavice.Zdroj: Wikimedia Commons, Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0Dvojmost na dálnici. Jedním z technických unikátů České republiky je Vojslavický dvojmost na dálnici D1 přes řeku Želivku mezi obcemi Píšť a Vojslavice, asi 15 kilometrů od Humpolce. Silnice ve spodním patře mostu spojuje obce z obou stran řeky Želivky a slouží dnes jen místní dopravě. Vrchním patrem vede dálnice D1 mezi Prahu a Brnem.

5. Lodní doprava

Největší říční přístav v České republice je přístav Mělník, který je důležitou křižovatkou lodní, silniční a železniční dopravy. Celková plocha jeho přístavních bazénů je 10,5 hektarů.

Baťův kanál jak ho neznáte:

Unikátní Baťův kanál neboli průplav Otrokovice - Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934 – 1938 v délce 52 kilometrů, která spojovala Otrokovice se Sudoměřicemi, kde se překládalo hnědé uhlí z železničních vagonů do lodí a remorkéry přepravovalo do Otrokovic. Do Rohatce tato vodní cesta nebyla a není splavněna.

6. Letecká doprava

Největší letiště. Mezinárodní letiště Václava Havla v Praze je největším v České republice. Za rok odbaví necelých 12 milionů cestujících. Přibližně 50 letecký společností propojuje letiště se 130 destinacemi na celém světě a pravidelně sem létá i 5 cargo dopravců. Provoz celého letištního komplexu zajišťuje přes 17 000 zaměstnanců. Dne 5. října 2012 bylo někdejší Letiště Praha-Ruzyně přejmenováno na současný název Letiště Václava Havla Praha.

České aerolinie jsou pátou nejstarší, dosud fungující aerolinii na světě.Zdroj: Wikimedia Commons, Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

České aerolinie. Jedná se o pátou nejstarší dosud fungující aerolinii na světě, starší jsou pouze KLM, Avianca, Qantas a Aeroflot. Společnost byla jako Československé aerolinie založena v říjnu 1923. Flotila ČSA se podle wikipedie v roce 2023 skládala ze dvou letadel Airbus A320-214, přičemž obě letadla jsou v pronájmu.