Fotky z dovolené u moře, na horách, v kempu nebo třeba v apartmánu, které zachycují pohodovou letní atmosféru, již zažíváte při cestovaní autem s celou rodinou, jen tak ve dvou nebo třeba s pejskem. Máte takové? Pochlubte se našim čtenářům snímky s vašim autem při cestách na dovolenou. Právě totiž startuje další ročník soutěže Dovolená s autem, ve které hrajeme o zajímavé ceny pro řidiče od TipCars.com a také o tři rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum.

Fotosoutěž Dovolená s autem. | Foto: Deník

K létu patří cestování do oblíbených turistických míst v Česku i v zahraničí, proto vyhlašujeme další ročník oblíbené soutěže Dovolená s autem. Majitelé aut, kteří vyrazí na letní dovolenou svým vozem a pošlou nám fotku ze svých cest, se mohou zařadit do hlasování na webech denik.cz a tipcars.com. Hraje se o zajímavé ceny pro řidiče nebo o rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum.

Své fotky nám můžete posílat už nyní, a pokud ještě nemáte hezkou auto fotku ze své letošní dovolené, pošlete nám třeba i „retro“ snímek z vašeho cestování v minulých letech. Hlasování poběží na webech www.denik.cz/auto a www.tipcars.com/magazin během července a srpna každý týden.

Prohlédněte si finálové fotky soutěže Dovolená s autem z roku 2022:

1/18 Zdroj: Foto: Barbora Brázdilová, Kroměříž Naše zatím nejlepší dovolená v životě: 2014, Austrálie, písečný ostrov Fraser, půjčené auto a na pozadí vrak Maheno (Maheno shipwreck). 2/18 Zdroj: Foto: Adéla Ferčáková, Havířov Láska hory přenáší. Pořízeno ve Štěpánově u Olomouce, během cestování s naší fenkou Jackie. 3/18 Zdroj: Foto: Lukáš Kolumpek, Jičín V autokempu Žamberk 4/18 Zdroj: Foto: Martin Švajcr Z letošní dovolené v Trogirském zálivu v Chorvatsku. 5/18 Zdroj: Foto: Linda Sigmundová, Kroměříž Stačí na chvíli zastavit, aby si pejsek moh' ulevit. Rázem je tu celé stádo, možná by se svezlo rádo?! :) Kdepak, milé kravičky, máte vlastní nožičky, loučíme se proto s vámi a mizíme autem v dáli! 6/18 Zdroj: Foto: Alena Tesařová, Jílové u Děčína Hamr na Jezeře – česká klasika, ale milujeme to tam a vyvenčili jsme i naše retro auto. 7/18 Zdroj: Foto: Martin König, Chlebičov Stanujeme i na střeše auta. 8/18 Zdroj: Foto: Daniela Melicharová, Dolní Podluží Foto z naší letošní cesty do Řecka. 9/18 Zdroj: Foto: Michaela Pilnajová, Česká Lípa Retro snímky z dovolené autem (letos nás teprve čeká). 10/18 Zdroj: Foto: Markéta Křížová, Česká Lípa Únava při cestě do Chorvatska. 11/18 Zdroj: Foto: Radoslav Vaššo, Plzeň Poznávání Slovenska, nebo dovolená na Slovensku – Čičmany. 12/18 Zdroj: Foto: Jana Millichová, Plchůvky Retro snímek z roku 1997 - dovolená na Sečské přehradě. 13/18 Zdroj: Foto: Jana Macháčová Cestovat nás baví. 14/18 Zdroj: Foto: Eva Křížová, Valtice Norsko, Dalsnibba. 15/18 Zdroj: Foto: David Helcl, Teplice Dovolená u České Kamenice. 16/18 Zdroj: Foto: Eva Šetková, Děčín To je ale pěkný výlet. 17/18 Zdroj: Foto: Karolína Dědečková, Liberec Na cestách se synem Davídkem. 18/18 Zdroj: Foto: Martin Ciniburk, Lovosice Nejlepší dovolená! Auto+kola+stan a projet celou Šumavu!

Vaše snímky budeme zveřejňovat během léta postupně a hlasování o nejlepší z nich bude probíhat každý týden. Do velkého finále na konci srpna postoupí vždy tři soutěžící, jejichž fotky v jednotlivých prázdninových kolech obdrží nejvíce hlasů. Ve velkém finále se bude soutěžit o parádní ceny.

Tak neváhejte a pošlete nám co nejdříve své snímky z vašich letošních i minulých cest na dovolenou na e-mail: jiri.humplik@denik.cz. Do předmětu uveďte heslo Dovolená s autem.

Aby snímek mohl být zařazen do soutěže, je třeba, aby e-mail obsahoval jméno, příjmení a bydliště soutěžícího, a také stručný popis, odkud fotka je a jaké dovolenkové místo zachycuje.

Přejeme vám krásné léto za volantem vašeho vozu a bezpečnou jízdu na dovolenou i zpátky domů. A těšíme se na vaše fotky z cest!

Soutěž se řídí obecnými pravidly soutěží v regionálních Denících.