Soutěž Dovolená s autem je opět tady - foťte, zapojte se a vyhrajte!

K létu patří cestování do oblíbených turistických míst v Česku i v zahraničí, proto vyhlašujeme další ročník oblíbené soutěže Dovolená s autem. Majitelé aut, kteří vyrazí na letní dovolenou svým vozem a pošlou nám fotku ze svých cest, se mohou zařadit do hlasování na webech denik.cz a tipcars.com. Hraje se o zajímavé ceny pro řidiče nebo o rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum. A pokud jste ještě letos dovolenou nestihli, nevadí, přihlásit můžete i dovolenkový snímek z vašeho cestování v minulých letech.

Fotosoutěž Dovolená s autem. | Foto: Deník