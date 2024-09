Na motorce jezdí Michal Šebek už od časů, kdy s kamarády rajtoval na Jawě Pionýr. „Vždycky se něco opravovalo, objela se vesnice a zase se opravovalo. Coby mladíci jsme na to neustále nadávali a pořád jsme s sebou vozili šroubovák,“ usmívá se Michal Šebek z okresu Praha-východ.

Po nějaké době bez motorky se ke své vášni vrátil a pořídil si znovu Pionýra. Nakonec skončil u Yamahy XJR 1300. „Musím mít velkou motorku, protože když jedu na malé, vypadá to, že strašně rychle běžím a svítí mi rozkrok," směje se Michal Šebek.

Helma překážela, pustil se do držáku

„Máme malý domeček a moje helma, ať ji dám kamkoliv, vždycky překáží. S tímhle prokletím asi žijí všichni motorkáři. To štvalo nejen mě, ale i mou manželku,“ říká kutil. A právě tento problém ho přiměl k vytvoření originálního držáku na helmu. Inspiraci našel ve filmu Terminátor.

Ačkoliv vystudoval střední ekonomickou školu, kutilství ho baví. „Strašně rád něco tvořím. Mám v dílně krabici plnou starých ložisek, ozubených kol, řetězů a dalších zajímavých věcí. Občas mě to posedne, vezmu si brusku, svářečku, spreje, lepidla a do něčeho se pustím. Manželka sice kroutí hlavou, ale je tolerantní a smířila se s tím,“ popisuje Michal Šebek svou vášeň pro kutilství.

Za pár hodin hotovo

„Lebka je 3D tisk, který jsme dostali se synem od tchýně. Každý dostal jednu. Syn z ní chtěl udělat lampičku, já jsem měl v hlavě držák na helmu. Něco podobného jsem viděl kdysi dávno na internetu. Moc se mi to ale nezdálo, tak jsem si řekl, že to udělám po svém.“

„Nejdřív jsem do lebky upevnil kousek závitové tyče. Vyzkoušel jsem montážní pěnu a trochu lepidla. Na jedno oko lebky jsem použil dvě stará ložiska, druhé oko je z bílé koule z dětského kulečníku. Do obou jsem nainstaloval čočku s LED diodou. Moje žena na mě trošku naléhá, abych nesbíral staré věci. Já mám ale vždycky pocit, že se jednou budou hodit,“ uvádí.

„Dozadu jsem použil klíče, které jsem zkřížil nad rozetou neboli kolem s ozubením v řetězovém převodu. To je díl z Jawy Pionýr. Dozadu jsem ještě přivařil děrovaný brzdový kotouč z jiné motorky. Stříknul jsem to černým sprejem, některé hrany jsem obrousil, aby byly lesklé. to celé jsem pak přetáhl bezbarvým lakem. Nejenže je to krásně lesklé, ale helma báječně vklouzne na lebku a jde i dobře dolů,“ vysvětluje Michal Šebek svůj postup.

Práce trvala asi čtyři hodinky. Nejvíce času zabraly technologické pauzy. „Parádní držák na helmu nevyšel na moc. Lebka stála 300 korun a zbytek, jako jsou montážní pěna, spreje a LED světla, jsem měl doma,“ popsal Michal Šebek.

Má zakázky na další super držáky

Kamarádům motorkářům se držák velmi líbí.

„Už mám dvě objednávky na další držáky. Takže až bude v zimě čas, zavřu se do dílny a udělám nějaké další kousky. Tenhle držák bych nijak neměnil. Je to zkrátka prvotina a myslím si, že se docela povedla. Jediné, co budu muset jinak vymyslet, je uchycení závitovky, protože se lebka protáčí,“ přemýšlí nahlas.

Přečtěte si další články o lidech, co něco zajímavého umí. Najdete je v nabídce níže.