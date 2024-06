Revoluce v bateriích pro elektroauta: do roku 2025 klesnou ceny o 40%

Akumulátorový pohon se stále více prosazuje napříč segmenty. Baterie do elektroaut by do roku 2025 měly podle odhadu Goldman Sachs zlevnit o 40 procent proti úrovni z roku 2022. Navíc mnoho údajů o baterii i její aktuální kapacitě půjde sledovat prostřednictvím speciálního bateriového pasu, který musí zavést výrobci elektromobilů nejpozději do roku 2027.

Elektrická Toyota bZ4X. | Foto: Se souhlasem značky Toyota