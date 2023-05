Nepříliš vhodné vlastnosti elektrických vozidel v prostředí členitých závodních tratí potvrzuje také šampion z Le Mans Frank Biela.

Audi R8 a e-tron GT připravené na jízdu na okruhu | Foto: Radek Pecák

Je nesporné, že Audi RS e-tron GT je skvělé auto. Na pěkné silnici nabídne pohodlné svezení velmi svižným tempem, dobíjení je rychlé a předjíždění doslova bleskové.

Pokud se ale rozhodnete ho vyzkoušet na závodním okruhu, patrně nebudete úplně nadšeni. Skutečně příjemné pocity budete zažívat jen na místech, kde je možné vyzkoušet maximální akceleraci. Třeba při rozjezdu z místa na startovní rovince vás přetížení doslova zamáčkne do opěradla a ani krční svaly netrénovaného člověka neudrží hlavu v původní pozici. Nádherné jsou také výjezdy z pomalých zákrut.

Horší už to je při zpomalování do nějaké ostré zatáčky. Tam je totiž cítit velká hmotnost elektromobilu a brzdit tedy musíte začít o dost dříve než s vozy se spalovacím motorem.

Dalším problémem, který se projevil zejména na členitém německém okruhu Bilster Berg, který má velké terénní rychle po sobě následující zlomy, je drhnutí podvozku o asfalt, pokud by řidič naplno využíval rychlostní potenciál RS e-tronu GT. „Proto vlastně ani nemůžeme říct, v jakém čase by zde tohle auto dokázalo kolo objet, prostě jsme s ním rychle v těch místech nejeli" svěřil se instruktor zážitkového programu Audi Driving Experience Josef Venc.

Pokud vás zajímá spotřeba tohoto vozu při jízdě v tempu na okruhu, pak se můžete podívat také do fotogalerie. Ovšem stejně jako elektromobil, také spalovací vozy mají na závodní dráze spotřebu tří až čtyřnásobnou v porovnání s tou na běžné silnici.

Právě v jeho rámci měl redaktor Deníku vyzkoušet si postupně na čtyřkilometrovém okruhu, na kterém se nachází 19 zatáček a třeba také klesání s prudkostí 26 procent a stoupání 21 procent, nadupaný ostrý hatchback RS3, supersport R8 a zmíněný elektromobil e-tron GT.

Nejpůsobivější zážitky účastníkům akce připravily jízdy s "er osmičkami". Jezdilo se sice takzvaně ve vláčku, ale byl to pořádný rychlík. V čele krátké kolony totiž jel pětinásobný vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans Frank Biela.

Dechberoucí trať

Zejména pasáž s prudkým sjezdem na následným výjezdem do kopce, za jehož horizontem se ukrývá dlouho neviditelná zatáčka, je doslova "srdcovou" záležitostí. Motoristického nadšence také těší ryk vytáčeného desetiválce za zády a fantastický podvozek tohoto auta.

Hodně rychle se tu dá jet také s Audi RS 3, byť má o více než dvě stě menší počet koní ve svém motoru v porovnání se zbývajícími zkoušenými modely automobilky se čtyřmi propojenými kruhy.

„Na suchu by oproti R8 na jedno kolo ztratila zhruba osm až deset sekund, ale na mokru už by byla srovnatelně rychlá," říká Josef Venc. Potvrzuje tak můj dojem, že tento model s přeplňovaným pětiválcem je vhodný nejen pro jízdy na zajímavých venkovských silnicích, ale také na autodromech.

