Dominik Valášek dnes 12:00

O výhodách či nevýhodách elektromobilů pro běžnou osobní dopravu lze dlouhosáhle diskutovat. Co když ale nechceme jen tu běžnou dopravu, ale chceme i emoce a pocity z řízení, na které jsme zvyklí z benzínových aut s převodovkou? I když mohou být elektrická auta sebevýkonnější, jejich projev je pořád poněkud plochý. Je to právě absencí převodovky. Lék na to existuje, je ovšem poměrně „umělý“.