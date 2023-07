S Erenou se to muselo umět. Vozů Praga RN vzniklo neuvěřitelných 48 sérií

Dříve narození řidiči, dnešní skoro osmdesátníci, dobře vědí, že pokud se řadilo směrem nahoru, šlo všechno jako po másle. Ale pokud se podřazovalo, muselo se to umět. Sešlápnout spojku, dát meziplyn a s citem snížit rychlostní stupeň. Když se to neumělo, byl z toho velmi hlasitý proces. To je asi jedna z největších charakteristik českého náklaďáku Praga RN nebo-li Erenky, Ereny či Randálu.

