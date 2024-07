Historicky druhé vítězství George Russella ve Velké ceně po tom, co se v Rakousku na konci závodu ve tvrdém boji srazili Norris s Verstappenem a připravili se navzájem o pneumatiky. Nesmírně emotivní finiš Lewise Hamiltona, který dokázal vyhrát na domácím Silverstonu a připsat si první vítězství od roku 2021. A včerejší dramatický boj o třetí místo, ale i týmové dilema ve stáji McLarenu, které skončilo premiérovým vítězstvím Oscara Piastriho. To jsou pouze poslední tři závody, které ale svou výživností vydaly za celou minulou sezónu.

Dominance Red Bullu a Maxe Verstappena skončila

Max Verstappen stále vede žebříček jezdců a Lando Norris na druhém místě mu na paty bezprostředně nešlape, ale i tak je jedna věc jasná – dominance Red Bullu a Maxe Verstappena skončila, a skončila dřív, než mnozí předpovídali. Rýsuje se tu docela reálná možnost, že Max sice vyhraje pohár jezdců, ale Red Bull nevyhraje pohár konstruktérů. McLaren totiž coby tým Red Bullu na paty šlape, a to velmi výrazně.

I když jste oddaní fanoušci Red Bullu nebo přímo Maxe Verstappena, musíte zkrátka uznat, že minulá sezóna nebyla etalonem dramatických a pro fanoušky zajímavých závodů. Náskok Red Bullu byl prostě příliš velký na to, aby byly závody skutečně poutavé, a ve výsledku se z Velkých cen stávaly závody o druhé místo.

Velká cena Maďarska 2024 - Srážka Verstappena a Hamiltona:

| Video: Youtube

Neúprostně hovořící statistiky F1

Jasně mluví i statistiky. Právě loni trhnul Max Verstappen rekord za nejvyšší počet závodů vyhraných v řadě – s deseti velkými cenami po sobě překonal devět závodů Sebastiana Vettela. Zároveň si Max připsal i rekordní podíl vyhraných závodů v sezóně. Z dvaadvaceti Velkých cen vyhrál devatenáct.

To číslo, které nejvýstižněji vypovídá o nezáživnosti minulé sezóny, je právě počet různých vítězů Velkých cen. Vedle dominujícího Verstappena, postavil se na nejvyšší příčku stupně vítězů už jen jeho týmový kolega Sergio Perez, a v jednom případě Carlos Sainz ze stáje Ferrari – rudé vozy tak zůstaly jedinou stájí, které byly loni schopné „narušit“ jinak perfektní skóre Red Bullu.

Letos je ovšem všechno jinak. Zatímco loni jsme měli za celou sezónu tři různé vítěze, nyní, po třinácti odjetých závodech, máme vítězů sedm, ze čtyř různých stájí. Po každém závodě se pořadí v žebříčku jezdců dramaticky mění, a zatímco loni bylo touhle dobou už poměrně jasno, kam poputují největší trofeje, letos není jasně daného vůbec nic. Jak už padlo výše, Max Verstappen není na svojí první pozici v bezprostředním ohrožení, ale ještě pořád zbývá jedenáct Velkých cen.

Dramatická Velká cena Maďarska

Je to vývoj, který bude extrémně zajímavé sledovat. Z týmů, které mohly potenciálně ohrozit dominantní postavení Red Bullu, se jako nejsilnější ukázal McLaren, a nyní už se dá hovořit o tom, že Lando Norris a Oscar Piastri mají aktuálně k dispozici nejrychlejší vůz šampionátu. Oba navíc v uplynulých několika závodech vyhráli svou premiérovou Velkou cenu. Piastri tu včerejší v Maďarsku, byť jeho radost nemohla být kompletní.

Piastri se dostal před týmového kolegu Norrise už v úvodu závodu, kdy oba oranžové monoposty startovaly z prvního a druhého místa. Jenže když se závod dostal do druhé poloviny, nechali v McLarenu zajet do boxů nejprve Norrise z druhého místa. Ten pak na čerstvé sadě středně tvrdých gum zajel velmi rychlé kolo, čímž stáhl Piastriho náskok a hned v dalším kole jej „podjel“ když zajel do boxů on.

V McLarenu si uvědomili taktickou chybu, kterou připravili Piastriho o vedení, a začaly týmové dohady ve vysílačkách o to, zda Norris Piastrimu jeho první místo vrátí. Nakonec neochotně vrátil a Piastri si pro svoje první vítězství dojel, na obou jezdcích ovšem bylo znát, že kontroverzní týmová strategie vyvolala velké dusno.

I Verstappen umí dělat chyby

Je tu spousta věcí, které se v rámci sezóny zajímavě vyvíjí, a právě poslední závod (a nejen ten) toho byl důkazem. Mercedes dokázal zrychlit, takže se Lewis Hamilton opět dostává do soubojů s Verstappenem, tak jako tomu bylo do sezóny 2021. Na Verstappenovi je navíc vidět, že když nemá prostor a dostává se pod tlak, umí být agresivní a dělat chyby.

Chvíli před koncem došlo dokonce na kolizi s Hamiltonem, při které se zadní část Verstappenova vozu prolétla vzduchem a jen zázrakem nedošlo na žádné větší poškození. Verstappen se pak okamžitě snažil svalit vinu za kolizi na Hamiltona, šlo ovšem o běžný závodní incident bez jednoznačného viníka.

Velké otazníky se vznáší také nad Sergio Perezem – týmovým kolegou Verstappena. Red Bull sice nedávno oznámil, že s Perezem prodlužuje smlouvu, jen o chvíli později se ovšem ukázalo, že mexický závodník přece jenom nemá svoje místo jisté. Perez se totiž pomalu propadá žebříčkem jezdců a některé zdroje mluví o tom, že by okolo letní pauzy, která nastane po nadcházejícím závodě v Belgii, mělo dojít na krájení chleba.

Je spousta okolností, které stojí v letošní sezóně za sledování a aktuálně to vypadá, že ještě dojde na souboje o vůbec nejvyšší příčky. Tato sezóna je prostě skvěle rozjetá, a to hlavně pro diváky.