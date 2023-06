Před 25 lety se poprvé jely historické F1 v Mostě. Dorazil i David Coulthard

Když se nejrychlejší formule minulosti objevily v Mostě, byl z toho poprask. Tribuny Autodromu Most zaplnily desetitisíce diváků a motoristických fandů. Je to už sice nějaký ten pátek, ale vidět na vlastní oči monoposty zvučných jmen, do kterých usedali mistři světa a hvězdy cirkusu zvaného Formule 1, to byl zkrátka zážitek. Na závod v roce 2000 dokonce dorazil i tehdejší slavný pilot F1 David Coulthard

