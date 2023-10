„Ne-závoďák“ pro soukromníky. Ferrari 499P Modificata je lepší než závodní vůz

Závodnímu vozu s názvem 499P vděčí Ferrari za to, že poprvé od roku 1965 vyhrálo čtyřiadvacetihodinovku Le Mans. V prestižním stém ročníku závodu a nejsledovanějším podniku seriálu FIA World Endurance Championship usedli letos do kokpitu James Calado, Alessandro Pier Guidi a Antonio Giovinazzi a dovedli rudý vůz z Maranella do cíle na prvním místě. A nyní může do velmi podobného kokpitu usednout i pár vyvolených soukromých majitelů.

Ferrari 499P Modificata | Foto: Se svolením Ferrari