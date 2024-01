Laťka historických filmů ze světa automobilového závodění je nastavena vysoko. Jsou tu fenomenální snímky jako Rivalové nebo Le Mans ’66, které si získaly přízeň fanoušků i daleko mimo okruh automobilových nadšenců. Zařadí se mezi tyto skvosty i novinka Ferrari režiséra Michaela Manna? Sami to můžete posoudit v kinech, a to již ode dneška.

Ferrari (2023) | Foto: Neon Rated

Film sleduje příběh samotného Enza Ferrariho (Adam Driver) během léta 1957. Zakladatel ikonické značky se vypořádává s krizí hned na několika frontách. Po smrti syna se nedaří jeho manželství s ženou Laurou (Penélope Cruz), ale ani dalším vztahům v rodině. Potíže má i firma, kterou založil, a která začala vyrábět první silniční auta o deset let dříve.

Enzo ovšem coby bývalý závodní jezdec soustředí veškerou svou pozornost především k celožitovní vášni, a sice automobilovým závodům. Tím naprosto klíčovým podnikem, který může rozhodovat o úspěchu či zániku Ferrari, je ve filmu Mille Miglia – ikonický závod na tisíc mil, který se jel v roce 1957 naposledy. Po fatální nehodě byl zrušen.

Podívejte se na trailer s českými titulky:

Zdroj: Youtube

Film už má i první hodnocení, která jsou veskrze kladná, ale najde se i kritika – opět zejména podle toho, co kdo od filmu očekává. Zde je potřeba říci, že se film prvoplánově nesoustředí na automobilové nadšence, a těm tak nemusí vyhovovat, že jde z velké části o vhled do Enzova života, v němž je navíc hlavní protagonista podle některých hodnocení až příliš chladný a odtažitý. Akčním scénám z automobilových závodů, kterých je plná zejména poslední část 130minutové stopáže, je zase vytýkána určitá nedotaženost v trikových záběrech.

Od nového roku už tankujeme téměř výhradně benzín E10

Na tuzemské filmové databázi ČSFD má film v tuto chvíli lichotivé, byť ne zrovna ohromující hodnocení 72 %, které mu udělilo zatím 154 filmových fanoušků. Zahraniční agregátor Rotten Tomatoes, který sdružuje hodnocení recenzentů a fanoušků, se s tímto výsledkem téměř shoduje – oba tábory zde filmu udělily shodných 73 %.

Ve výsledku tak Ferrari působí jako velmi slušný film, v němž je ovšem ona automobilová složka posunutá až na druhou kolej a primární roli hraje příběh životní krize byznysmena s vášní pro závodění. Povinností pro automobilové nadšence se Ferrari tedy pravděpodobně nestane, to ovšem neznamená, že by film nestál za zhlédnutí. Jak už padlo v úvodu, do tuzemských kin snímek poprvé zavítal právě dnes – 4. ledna 2024.