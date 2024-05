Aktuálně naleznete v nabídce evropských zastoupení Fiatu hned dvě podoby malého hatchbacku 500. V katalogu se stále drží první moderní generace, která byla představena už v roce 2007, nyní prodávaná s hybridním pohonem, a spolu s ní nová generace, představená v roce 2020, dostupná pouze jako elektromobil 500e. Jenže jakkoliv bylo původně v plánu zůstat už pouze u elektromobilu, i nová pětistovka nakonec dostane spalovací motor.

Fiat 500e. | Foto: Se svolením Fiat

V době, kdy se stále více nových, zejména malých aut, představuje už pouze s elektrickým pohonem, se jedná o překvapivý krok. Fiat tak vlastně couvá od představy ryze elektrické pětistovky a do současné podoby se dostane rovněž hybridní pohonné ústrojí, kombinující spalovací motor s elektrickou výpomocí. Tak jako to dělá „minulá“, ovšem dosud vyráběná generace.

První novodobá generace Fiatu 500 (od 2007) se totiž vyrábí posledním rokem. Zastarávající Fiat nesplňuje legislativní nároky na kyberbezpečnost propojených, elektronických systémů vozu. Krom toho v dnešní době už opravdu není běžné, aby ve výrobním programu evropské automobilky zůstával vůz, jehož modelové stáří je 17 let.

Podívejte se na aktuální generaci Fiatu 500e ve stylové reklamě:

A proč ta náhlá změna plánu a přehození výhybky z ryze elektrického auta k hybridu? Fiat chce navýšit výrobu v domácí továrně v italském Turíně (minulá generace se vyrábí v Polsku), ovšem kdyby pouze zvýšil počty elektrických pětistovek 500e, těžko říci, jestli by je měl komu prodávat.

Na mnoha evropských trzích se totiž ukazuje, že jakmile se sníží nebo úplně zruší dotační programy a pobídky pro nákupy elektromobilů, bateriová auta najednou nejsou tak horkým zbožím.

Fiat 500e a srovnání s předchozími modely:

Výroba hybridní verze nové generace Fiatu 500 má začít v roce 2026 a je velkou otázkou, zda zůstane Fiat ve „zpětném nasazování spalovacího motoru“ osamocen, nebo jestli zde startuje nový trend.

Spousta automobilek oznámila, že přejdou na plně elektrické portfolio modelů už do roku 2030 – tedy ještě pět let před plánovaným zákazem výroby nových spalovacích motorů. Pokud ale na drastickou změnu nebude trh připraven, automobilky musí zareagovat – patrně prodloužením životnosti spalovacích motorů tak, jako to právě udělal Fiat.