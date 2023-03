Přibývá také lidí, kteří by chtěli jezdit klasikou, ale bez vrtochů starého auta. Přesně na ně se zaměřují společnosti jako Real Italian Cars, prodávající veterány renovované do stavu co nejbližšího novým autům.

Na některé zrenovované kousky se můžete podívat do přiložené galerie.

Firma vznikla v italském městě Lucca a založili ji tři společníci, které spojuje láska k Fiatům 500. Kvůli technické stránce zapojili do svého podnikání i několik původních techniků od Fiatu, italský styl potom zajistí interiérový designér Maurizio Telerma, který do aut navrhuje zakázkové interiéry.

Tým hledá a vykupuje původní Fiaty 500, které jsou vhodné k celkové renovaci. Při ní projde generální opravou každý komponent auta, samozřejmě včetně legendárního motoru – vzduchem chlazené dvouválcové pětistovky. Když potom auto vyjede k zákazníkovi, je ve stavu „lepším než když bylo nové“.

Krásné a osobité pětistovky

Real Italian Cars se zaměřují na všechny varianty původních pětistovek včetně plážových bugin Spiaggina, a při každé renovaci se zohledňují požadavky konkrétního zákazníka. Vznikají tak krásné a osobité pětistovky.

Společnost navíc uvádí, že umí vozy dodat po celém světě, a dokonce ani cena by neměla být příliš přemrštěná. Magazín Top Gear uvádí, že ceny startují na částce 9 tisíc euro, tedy 211 tisíc korun. Možná je to až podivně málo a dost možná v tom bude ještě nějaký háček, ale jinak s ohledem na to, že Itálie není až tak daleko, jeví se Fiat 500 od Real Italian Cars jako fajn možnost, jak si pořídit starého Fiátka bez vrtochů starého auta.