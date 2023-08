Mustang Dark Horse R: „Temný kůň“ dostal vlastní závodní sérii

Není to dlouho, co se nechal Ford slyšet, že chce v Mustangu zachovat možnost plnotučného osmiválcového motoru, co nejdéle to půjde. Teď chce svoje tvrzení podložit na závodních tratích, kde se bude v roce 2024 prohánět nový závodní Mustang ve speciální závodní sérii, určené pouze pro něj.

Ford Mustang Dark Horse R | Foto: Se svolením Ford