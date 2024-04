Nový Shelby Super Snake: nechte se uštknout jedním z nejsilnějších Mustangů

Co by to bylo za Mustanga bez Shelby variant. Byl to právě Shelby, kdo udělal z někdejšího „auta pro sekretářky“ poprvé sportovní kupé, a přestože již nejslavnější úpravce světa Caroll Shelby dlouho není mezi námi, jeho odkaz žije nadále skrze společnost Shelby American. Právě ta nyní představila nejnovější přírůstek do svého portfolia – Shelby Super Snake, postavený na základech aktuální sedmé generace Mustangu.

