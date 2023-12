V roce 2023 uplynulo pět let od chvíle, kdy se po celý den po závodním okruhu v Mostě při testech proháněla Formule 1. V minulosti s ní jezdil v seriálu mistrovství světa Australan Mark Webber. Do Mostu monopost přivezl holandský jezdec Klaas Zwart. Připomeňme si tuto jedinečnou událost nejen textem prošpikovaným zajímavostmi a ohlasy aktérů, ale i prostřednictvím fotogalerie a videa.

Klaas Zwart v kokpitu Jaguaru R5 F1. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Akce se uskutečnila za poměrně značného zájmu fanoušků motoristického sportu i novinářů se ve čtvrtek 7. června a představila v premiéře na okruhu mosteckého autodromu vůz Formule 1 Jaguar R5. V roce 2004 s tímto monopostem startoval při Velkých cenách královské motoristické kategorie australský pilot Mark Webber. Na sever Čech přijel superrychlý speciál testovat jeho majitel, tehdy sedmašedesátiletý nizozemský podnikatel a také stále skvělý jezdec Klaas Zwart, účastník seriálu BOSS GP Racing Series. Testy probíhaly prakticky po celý a byly rozděleny do čtyř časových bloků.

Klaas Zwart v plné jízdě na trati Autodromu Most.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

326 kilometrů v hodině

Už po prvních metrech na okruhu nikdo z přihlížejících nepochyboval, že je svědkem ojedinělého zážitku. Formule se po dráze jen míhala, čemuž odpovídala i naměřená absolutní rychlost.

Testovací jízda Klaase Zwarta v Mostě

Zdroj: Youtube

„Naměřili jsme 326 kilometrů v hodině. Zaznamenali jsme také neoficiální rekord tratě na jedno kolo, Klaas Zwart v Jaguaru ten stávající překonal o zhruba deset vteřin. Klobouk dolů před tímto výkonem, navíc v takovém věku. Už od pohledu je ale patrné, že se majitel monopostu udržuje ve výborné kondici,“ potvrdila excelentní formu vozu i jezdce tehdejší vydaná tisková zpráva společnosti Autodrom Most.

Zwart zajel fantastický čas okolo 1:15 minuty na jedno kolo. Oficiální traťový rekord Bernda Herndlhofera z Rakouska s vozem Arrows A22 ustanovený roku 2002 má hodnotu 1:22,981 minuty.

Aféra s diamantem Americká supermodelka Bridget Hall pózuje před závodním vozem Jaguar R5, který má na kapotě diamant, v Monaku 19. května 2004. Dva závodní vozy Jaguar jely závod s 59,60 karátovým diamantem na svých kapotách.Zdroj: Foto: ProfimediaMonoposty Jaguar R5 F1 zažily také jeden velice nepříjemný okamžik. Na webu Formula 1 se lze dočíst, že v roce 2004 stáj Jaguar při Grand Prix Monaca podle článku nasadila do závodu vozy se speciální designem připomínající monackou červenou livrej, aby propagovala nový film Ocean's Twelve, v Česku uváděný jako Dannyho parťáci 2. Oba monoposty tak měly červenou příď, ale poutaly na sebe pozornost především tím, že na ní měl každý z nich podle webu GPF1, který se zabývá děním kolem Formule 1, nasazený masivní diamant společnosti Steinmetz v hodnotě 300 tisíc dolarů.

Portál GPF1 dále uvádí, že Mark Webber se svým vozem odstoupil v 11. kole pro závadu na převodovce a měl diamant stále na svém místě. Jeho stájový kolega Christian Klien ze závodu vypadl po nehodě už v 1. kole ve vlásence Loews. Když k němu dorazil personál Jaguaru byl už drahokam fuč a nebyl nikde k nalezení. „Uvolnil se a někam odletěl při nárazu? Nebo ho ukradl nějaký darebák, když se nikdo nedíval? Dodnes se obrovský klenot nikdy nenašel,“ píše se na portálu Formula 1.

Model R5 F1

Vozy Jaguar kroužily po okruzích velkých cen F1 v letech 2000 až 2004, patřily britskému týmu Jaguar Racing. Modelu R5 podle portálu wikipedia předcházely modely R1, R2, R3 a R4, vystřídalo se v nich osm jezdců. Mark Webber pilotoval Jaguar R4 a Jaguar R5 v letech 2003 a 2004. Jedenáctkrát dojel na bodovaném místě, nikdy však nedosáhl na stupně vítězů.

Největšího úspěchu a zároveň překvapení pro ostatní týmy i odborníky dosáhl s Jaguarem při Grand Prix Malajsie v roce 2004, kdy skončil v kvalifikaci na druhém místě, a startoval tak do závodu z první řady.

Původní vzhled monopostu Jaguar R5 F1 jezdce Marka Webbera. Foto: Wikimedia Commons, Martin Lee, CC BY-SA 2.0Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Jaguar R5 F1 je poháněn atmosférickým motorem Ford Cosworth V10 o obsahu 3 litry se sedmistupňovou sekvenční převodovkou. Na závodní dráze se znovu objevil v sérii, která se v současnosti jezdí jako BOSS GP pro vysloužilé vozy F1.

Klaas Zwart s monopostem Jaguar R5 v boxu

Zdroj: Youtube

Závod poznamenala tragická nehoda

Zwart nebyl v roce 2018 Mostě poprvé. Už v roce 2002 zde startoval v závodě série EuroBOSS a skončil na druhém místě. Bohužel závod tehdy poznamenala tragická nehoda jezdce Frederica Carecy.

„Je to tu perfektní. Byl jsem zde před šestnácti lety, kdy se bohužel zabil jeden z mých kolegů. Dnes je okruh mnohem bezpečnější, moc rád jsem si na něm zase zajezdil,“ zavzpomínal tenkrát Zwart. Nevyloučil ani, že se v Mostě ještě někdy objeví.

„Na zlepšení a vývoji tohoto auta už pracujeme deset let. Auto bylo zase o něco rychlejší,“ prohlásil. Svěřil se také s tím, že z jeho pohledu byl rok 2004, ze kterého právě vůz Jaguar R5 pochází, byl ve Formuli 1 nejlepším. „Auta byla nejrychlejší a zároveň bezpečná. Nejraději bychom se do této éry vrátili," doplnil sympatický jezdec.

Vrak Carecova monopostu pro tragické nehodě.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Sedmkrát šampionem BOSS GP

Klaas Zwart se stal celkem sedmkrát šampionem série BOSS GP. Lze se otom dočíst na webu BOSS GP Racing Series. Poprvé se jím stal v roce 2003 s monopostem F1 Benetton B197 Judd V10, kdy se jezdila pod názvem EuroBOSS . Další dva tituly vybojoval v letech 2006 a 2007. V obou případech s vozem F1 Ascari Benetton Judd V10.

Následně v letech 2010, 2011 a 2012, kdy už seriál nesl jméno BOSS GP Racing Series. V letech 2010 a 2011 to bylo opět s vozem F1 Ascari Benetton Judd V10, v roce 2012 potom už s novým monopostem F1 Jaguar R5 Cosworth, se kterým se stal vítězem ještě v roce 2015. Z trůnu jej v následujícím roce sesadil Ingo Gerstl s vozem F1 Toro Rosso STR1 a kraloval sérii i v roce 2017. I to byl asi jeden z důvodů, proč se Zwart vydal na mosteckou trať aby zde svůj Jaguar vyladil do dalších bojů o titul šampiona BOSS GP.

Fotogalerie ze závodu série EuroBOSS v roce 2002 v Mostě

V letošním roce se jelo také v Brně

Sezona 2023 série BOSS GP měla na programu celkem osm závodů. Začínalo se na francouzském okruhu Paul Ricard při Grand Prix France Historique. Šestým závodem v kalendáři bylo Brno, kde se ve dnech 8. - 10. září jel závod BOSS GP F1 Show Runs, vypsaný pouze pro vozy Formule 1.

Poprvé se zde při podniku BOSS GP nesoutěžilo o mistrovské body. Místo toho se podle webu BOSS GP Racing Series uskutečnila, jak už název napovídá, zajímavá podívaná. Vozy formule 1 a monoposty formule 1 spjaté s F1 byly na trať v sobotu i v neděli pouštěny v šesti 15minutových relacích na Automotodromu Brno.

Masaryk Racing Days - BOSS GP F1 Show Runs na Automotdromu v Brně.Zdroj: Sabir Agalarov

K vidění byly Wolf F1 WR7 Rudolfa Ramla, se kterým v roce 1979 jezdili James Hunt, Keke Rosberg a Emerson Fittipaldi. Také Arrows A22, který řídili Enrique Bernoldi a Jos Verstappen. Příkladem moderních vozů pak byly zeleno - žlutý Lotus T127 (2010) s Thomasem Jakoubkem a Toro Rosso STR1 (2006) s Ingo Gerstlem.

KVÍZ: Psali historii, ale na titul nedosáhli. Jak znáte slavné jezdce F1?

Tyto a další vozy byly také vystaveny v boxech a bylo možné je vidět na pitwalku v neděli v poledne. Mezi exponáty nechyběly ani Ferrari Michaela Schumachera z roku 1997 a Toro Rosso STR3, ve kterém Sebastian Vettel slavil své první vítězství.

Tečku za sezonou pak udělal podnik v italském Mugellu nazvaný Grand Finale ve dnech 6. - 8. října.