Sezóna 2023 ve Formuli 1 sice skončila a již za týden odstartuje první závod sezóny 2024, ovšem právě dnes – v poslední den předsezónních testů v Bahrajnu, odstartovala událost, na kterou se spousty fanoušků těší jako na samotné závody. Na streamovací platformě Netflix se objevila nová, v pořadí šestá řada pořadu Formula 1: Drive to Survive.

Formula 1: Drive to Survive | Foto: Se svolením Netflix

První řada Drive to Survive se objevila v březnu 2019 a rekapitulovala dění v závodní sezóně 2018. Od té doby vychází v podobnou dobu každý rok. Dokumentární seriál z dílen Netflixu si okamžitě našel spoustu fanoušků, a to z jednoduchého důvodu – dosud nevídaným způsobem přiblížil nejen samotné závody v nejvyšší kategorii motorsportu, ale hlavně jejich zákulisí. Drive to Survive nabídnul rozhovory s lidmi, o které by jinak fanoušci neprojevili veliký zájem a celkově se dá říci, že k Formuli 1 natáhnul úplně novou diváckou sortu. Postaral se také do jisté míry o popularizaci sportu v USA, kde až donedávna fanouškovská základna nebyla nijak velká.

Podívejte se na trailer k nové sérii Drive to Survive:

Zdroj: Youtube

Dokumentární seriál Drive to Survive fanouškům ukázal, jak velkou roli hrají ve Formuli 1 peníze a od nich se odvíjející politika uvnitř jednotlivých týmů. Představil mnoho lidí v „lidštějším“ světle, a to včetně jezdců, kteří se musí v době aktivního závodění svojí práci bezezbytku odevzdat. Ukázal také, jak velké „tanečky“ musí týmy svádět se sponzory, a k čemu to někdy vede. Například k tomu, že se do kokpitu stáje Haas v roce 2021 posadil syn ruského sponzora Nikita Mazepin – jeden z nejhorších jezdců F1 vůbec.

Na druhou stranu je seriálu od Netflixu také mnohé vytýkáno. Je to zejména až přílišná dramatizace různých událostí a snaha chytat se senzací ve jménu divácké atraktivity. Velmi dobře to shrnul svými káravými slovy majitel a šéf týmu Mercedes Toto Wolff, když řekl „To co natáčíte má blíže k Top Gunu než k dokumentu“.

Drive to Survive nicméně rozhodně stojí za vidění, pokud vás Formule 1 alespoň trochu zajímá, nebo pokud si chcete vytvořit základní vhled do světa královny motorsportu. Šestá série, mapující závodní sezónu 2023, je k vidění na platformě Netflix právě ode dneška – 23. února 2024. K vidění bude spousta zásadních momentů sezóny, každý díl se věnuje problematice nějakého týmu či jezdců.

Ducati, Lukáš Pešek a 31 motorek. Vychutnejte si v Praze jedinečnou výstavu

Uvidíme souboj Haasu a Williamsu na chvostu startovního pole, stejně jako tlak na nového šéfa týmu Ferrari Frédérica Vasseura a jeho snahu o vybojování druhého místa celkově. Jeden díl bude věnován také jezdeckému veletoči u AlphaTauri, kde nováčka Nycka de Vriese nahradil v kokpitu oblíbenec davů Daniel Ricciardo, který se však záhy zranil a za volant se tak dostal talentovaný mladík Liam Lawson. A chybět samozřejmě nebude ani velké dilema Lewise Hamiltona, které vyústilo v přestup k Ferrari – jeden z největších sportovních přestupů posledních let.