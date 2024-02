V angličtině bychom řekli, že je „race week“ – tedy týden, na jehož konci se jede Velká cena Formule 1. První závod se jede už v sobotu 2. března, tak si pojďme zkrátit čekání pohledem na to, jaké je před začátkem nové sezóny rozložení sil. Něco naznačilo předsezónní testování, něco ale odhalí až první a další závody.

Ještě než se podíváme na jednotlivé týmy a jejich předpoklady a ambice, je důležité říci, že v týmech samotných proběhlo oproti loňské sezóně vlastně jen minimum změn. Jde dokonce o první ročník v historii F1, kdy nedošlo vůbec k žádné změně jezdce – všichni zůstali ve stejných týmech tak, jak dojeli poslední závod sezóny 2023. Znamená to tedy, že budou výsledky stejné nebo podobné, jako u loňské sezóny? Ne nutně…

Alpine

Spolu s Red Bullem byla Alpine jediný tým, o jehož umístění v sezóně 2023 bylo rozhodnuto již před posledním závodem. Tým Alpine na šestém místě se 120 body dost významně ztrácel na první pětku, zároveň byl ale bezpečně a s velkým náskokem před zbylými čtyřmi týmy. A to je výsledek, který vedení týmu rozhodně nevnímá jako dostatečný. Loni to vyústilo v poměrně náhlé odvolání týmového šéfa Otmara Szafnauera, kterého nahradil Bruno Famin.

Bude to mít letos nějaký pořádný dopad? Zatím to vypadá, že spíše ne. Faktem je, že se jediný francouzský tým ve startovním poli neposouvá výkonem kupředu, o čemž svědčí i výsledky předsezónních testů. V žebříčku nejlepších časů skončili Esteban Ocon i Pierre Gasly na 16. a 17. místě těsně za sebou, a tak to vypadá, že Alpine zase skončí uprostřed, ne-li hůř.

Aston Martin

V Aston Martinu tlačí na pilu týmový šéf Mike Krack i majitel Lawrence Stroll a začátkem minulé sezóny to vypadalo, že se podaří zajet vynikající výsledek. Zejména Fernando Alonso – nejstarší jezdec startovního pole – měl vynikající start sezóny, když se ze šesti závodů umístil pětkrát na stupních vítězů. Jak ale sezóna postupovala, ostatní zrychlili a Aston se začal pomalu propadat, až z toho bylo s 280 body konečné páté místo v poháru konstruktérů.

Letos to nevypadá o moc nadějněji a také výsledky testování, kdy se Alonso umístil na 11. místě, kdežto jeho týmový kolega Lance Stroll skončil 15., nenasvědčují výraznému zrychlení. Je otázka, zda bude Alonso schopen vyjet do sezóny se stejnou vervou jako loni, ale i kdyby, sám přední pozice v konstruktérech „neurve“.

Ferrari

Ikonický tým, který se zúčastnil každého ročníku F1, a který se snaží obnovit zašlou slávu Schumacherovy éry. Už předchozí sezóna ukázala, že Ferrari má rychlost a schopné jezdce, ohromný potenciál však často zazdívaly problémy se spolehlivostí a manažerské chyby. I tak si ovšem rudé vozy z Maranella loni připsali jedno extrémně důležité první místo a Ferrari se tak stalo jediným týmem, který byl schopen porazit Red Bull. Nakonec z toho bylo třetí místo celkově, při 406 bodech jen o 3 body za Mercedesem.

Letos to každopádně vypadá velmi nadějně a na boj o nejvyšší příčky. Carlos Sainz se umístil v testech jako úplně první, Charles Leclerc potom hned na druhém místě. Tým si pod vedením nového šéfa Frédérica Vasseura (od loňské sezóny) polepšil, je ovšem otázka, zda se nebudou opakovat loňské potíže, a zda se na výkonu Sainze nepodepíše fakt, že je rok 2024 jeho posledním rokem s týmem. V příští sezóně ho v rámci ostře sledovaného přestupu nahradí Lewis Hamilton.



Haas

Tým, který končí celkem pravidelně na chvostu – konkrétně loni úplně poslední, ale přesto s velmi slušnou fanouškovskou základnou. Haas má spoustu příznivců jednak proto, že je jediným americkým týmem v soutěži, jednak proto, že si lidé díky pořadu Drive to Survive zamilovali někdejšího šéfa Guenther Steinera. I proto spoustou lidí otřáslo, když Steinera na pozici nahradil inženýr Ayao Komatsu.

Rozhodnutí bylo ovšem očekávatelné, Haas totiž během celé minulé sezóny nebyl schopen zrychlit a zvednout se ze dna. Jako nepříliš ideální se ukázalo i rozhodnutí vsadit na zkušenou jezdeckou dvojici Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg. Konkrétně Hülkenberg si jede pro nelichotivý rekord za nejvíc startů ve Velkých cenách bez vítězství. Rekord za nejvíc závodů bez pódia už drží. Nový šéf Komatsu tedy přináší do týmu tolik potřebnou naději na zlepšení, ale nic se neděje ze dne na den. I v testech skončil Haas mezi posledními a v sezóně se tak podle všech předpokladů popere o poslední příčky.

Kick Sauber

Tým přejmenovaný po odchodu titulárního sponzora Alfa Romeo skončil loni předposlední – se 16 body jen o 4 body před posledním Haasem. Nyní je titulárním sponzorem streamovací platforma Kick (spolu s online kasinem Stake), jinak ovšem zůstalo v týmu vše při starém, a to včetně jezdeckého dua, složeného z ostříleného Fina Valtteriho Bottase a čínského nováčka Zhou Guanyu.

Tým dosáhl celkem rozporuplných výsledků v testech, kdy se Zhou celkově umístil na skvělém 4. místě, zatímco Bottas zůstal s 18. místem až na konci tabulky. Na dramatický obrat v týmových výsledcích to tedy nevypadá, ale čínský mladý jezdec by přece jenom mohl předvést něco zajímavého.

McLaren

Po loňském výkonu, když se McLaren vlivem průběžných vylepšení na autě odrazil ze dna, se z týmu stala dost možná nejsledovanější stáj celé soutěže. Za volant usedají dva mladí a extrémně talentovaní jezdci Lando Norris a Oscar Piastri a mnoho lidí se shoduje, že pokud má někdo letos prohnat Red Bull, bude to McLaren nebo Ferrari.

Byť v předsezónních testech nebyly časy McLarenů zdaleka mezi nejlepšími. Piastri skončil 9. a Norris dokonce 12., je ovšem potřeba mít na paměti, že McLaren si jako jediný na testování nevybral nejměkčí sadu gum. Občas se zkrátka stává, že týmy nechtějí na testování odhalit pravý potenciál.

Mercedes

Nelze zmínit Mercedes bez Lewise Hamiltona a nelze zmínit Lewise Hamiltona bez jeho přechodu k Ferrari, který se odehraje pro sezónu 2025. Pár týdnů stará šokující zpráva oběhla svět a vyvolala spoustu otázek ohledně výkonu Mercedesu už v této sezóně. Dostane Hamilton od týmu stoprocentní podporu i přesto, že na konci sezóny končí? A co to udělá s jeho psychikou?

V testování skončil George Russell na parádním třetím místě, Hamilton ale zajel až desátý nejlepší čas. Nic neindikuje, že by se měl Mercedes letos pustit do křížku s Red Bullem a je otázkou, zda bude schopen udržet stříbrnou pozici z loňské sezóny. Ferrari a McLaren už si brousí zuby.

RB

Druhou letošní změnu názvu má na svědomí tým, který jel loni pod vlajkou módní značky AlphaTauri. Dceřiný tým stáje Red Bull má pro nadcházející sezónu kontroverzní název „Visa Cash App RB Formula One Team“, což vyústilo v to, že se některá média rebelsky vrátila ke staršímu názvu „Toro Rosso“. Zároveň je to tým, který loni prodělal velký jezdecký „veletoč“, když po několika závodech odvolal mladého Nycka de Vriese a nahradil ho miláčkem davů Danielem Ricciardem. Ten se ale záhy zranil v Zandvoortu a na jeho místo tak usedl mladík Liam Lawson. I přes jeho velmi přesvědčivé výsledky – zejména na to, že jel své první Velké ceny – tým pokračuje s dvojicí Ricciardo a Tsunoda.

Tým má pro letošní rok jasného soupeře, a sice Williams, se kterým loni bojoval o sedmé místo a prohrál. Ambice směřují až do první pětky, je ale nepravděpodobné, že by to tým, který má nově v čele šéfa Laurenta Mekiese, dotáhnul tak vysoko. V testech skončil Tsunoda na dobrém 7. místě, Ricciardo ale až 13.

Red Bull

Největší otázka pro letošní rok je jasně ložená. Bude pokračovat mohutná dominance Red Bullu z minulé sezóny? Loni Red Bull vyhrál všechny závody kromě jediného a pouze dvakrát stál na nejvyšším místě „bedny“ Sergio Pérez. Jinak to byla sólo jízda Maxe Verstappena, který se v kombinaci s autem konstruktéra Adriana Neweyho ukázal jako téměř neporazitelný.

V testování sice skončil Pérez 5. a Verstappen až za ním 6., nikdo si však nedělá iluze, že by tým předvedl na trati všechno co umí. Objevují se názory, že letošní sezóna bude pro Maxe jedno velké vítězné kolo na cestě k zisku čtvrtého titulu, ale naděje pro ostatní týmy umírá poslední.

Williams

Po letech na spodních příčkách začal tým Williams vnímat nutnost obratu. Vsadil na dvojici velmi mladých jezdců – Alexander Albon a Logan Sargeant – a také na změnu vedení, kdy se do pozice šéfa dostal analyticky smýšlející James Vowles. A přestože sedmé místo celkově není výsledek, po kterém tým kouká, náznaky zlepšení tu jsou.

Je velkou otázkou, zda bude Williams schopen vstoupit do boje třeba s týmem Alpine, zatím to ale nevypadá, jako problém se totiž jeví nevyrovnaný výkon jezdců. Albon loni týmu vyjel 27 z výsledných 28 bodů a také v letošních testech skončil na solidním 8. místě. Oproti tomu Sargeant se se svým časem umístil až 19.