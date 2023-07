Seriál formule 1 zavítá o víkendu na Hungaroring a sezona se pomalu přehoupne do druhé poloviny. S dosavadním průběhem letošního ročníku mohou být velmi spokojení v Red Bullu. Tým bude v Maďarsku usilovat nejen o udržení letošní neporazitelnosti, ale i o přepsání letitého rekordu. Nejvíc pozornosti bude ale upřeno na australského veterána Daniela Ricciarda, který se vrací do monopostu formule 1.

Jezdci Red Bullu: Max Verstappen a Sergio Pérez | Foto: Shutterstock

Přepíše Red Bull historické tabulky?

Formule 1 má jen málo rekordů, které by odolaly érám Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela či Lewise Hamiltona. Zdá se proto neuvěřitelné, že držitel jednoho z nich se nezměnil přes třicet let. Dosud platné maximum v podobě vítězné série v jedenácti po sobě jdoucích Velkých cenách stanovil McLaren, v jehož vozech tehdy úřadovali Ayrton Senna a Alain Prost, v roce 1988.

První oběť Zeleného pekla: Smrtící Nürburgring zahubil i muže Elišky Junkové

Tuto metu nedokázalo pokořit dokonce ani schumacherovské Ferrari, Red Bull má ale nyní na dosah stanovení nového rekordu. Jedenáctého vítězství v řadě totiž dosáhl již ve Velké ceně Velké Británie. Chybělo přitom málo a Red Bull se mohl pyšnit ještě působivější bilancí - pokud by George Russell loni nezvítězil ve Velké ceně Brazílie, trvala by vítězná šňůra mistrovského týmu již od loňské Velké ceny Francie, tedy dvacet závodů v řadě. Za poslední rok je tak Russell jediným vítězem závodu, který neřídil monopost Red Bullu.

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Velké Británie 2023:

Zdroj: Youtube

Vzhledem k výkonnostní převaze týmu z Milton Keynes nad zbytkem startovního pole, není prakticky pochyb o tom, že v neděli bude letitý rekord McLarenu přepsán. Otázkou ovšem zůstává, zda si vítězství ve Velké ceně Maďarska připíše úřadující světový šampion Max Verstappen, nebo jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Zastaví Aston Martin sestupný trend?

Největší překvapení letošní sezony? Bezesporu Aston Martin. Podceňovaný tým, který loni v létě šokoval podpisem dvouleté smlouvy se španělským veteránem Fernandem Alonsem, zažil snový úvod sezony. Právě dvojnásobný mistr světa se vcelku pravidelně dostával na stupně vítězů a vytáhl svůj tým až na druhé místo v průběžném pořadí Poháru konstruktérů. Výkony 41letého Španěla dokonce vybízely k úvahám, zda se letos dočká svého 33. vítězství ve formuli 1.

V posledních týdnech se ale zdá, že zelené monoposty zažívají pozvolný propad. První nevydařený závod přišel již ve Velké ceně Španělska, v níž natěšený Alonso zaznamenal „až“ sedmé místo. Následoval však okruh v kanadském Montrealu, který vozu AMR23 viditelně seděl, což vyústilo v další umístění na stupních vítězů. Od té doby ale byla Alonsovým maximem dvě pátá místa, na Silverstonu pak dokonce zopakoval nejhorší sezonní výsledek - 7. místo.

Ferrari a Lamborghini: Jak to bylo s jejich sporem? Rozpoutala ho osudová věta

Důvodem k mírnému optimismu ovšem je, že zatímco Silverstone do značné míry eliminoval silné stránky zelených monopostů (středně rychlé zatáčky, tvrdé brždění a práci s pneumatikami), trať Velké ceny Maďarska by Aston Martinu sedět měla. A vozy Force Indie (předchůdce Aston Martinu, pozn. aut.) nezřídka podávaly dobré výkony i v belgickém Spa-Francorchamps, které hostí mistrovství světa o posledním červencovém víkendu.

Fernando Alonso ve Velké ceně Rakouska 2023Zdroj: Lukas Raich, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Výkonnostní propad Aston Martinu ovšem nemusí být náhodou. V úvodu sezony mohl tým těžit i z pravidel formule 1. Jelikož loni skončil v Poháru konstruktérů až sedmý, práci v aerodynamickém tunelu mohl věnovat více času než většina jeho soupeřů (100 procent referenční hodnoty, pozn. aut.). To ale neplatí pro druhou polovinu sezony, když od konce června došlo k omezení tohoto času o dvacet procent. Do karet „zeleným“ nehraje ani vzestup trápícího se McLarenu, který ve Velké ceně Velké Británie zaujal ziskem druhé a čtvrté příčky, a přihlásil se do souboje o pozici „nejlepšího ze zbytku světa“.

Získá nejusměvavější pilot formule 1 body?

Ve světě formule 1 nejsou návraty ničím neobvyklým - své by o tom ostatně mohli vyprávět Fernando Alonso, Kimi Räikkönen či Nico Hülkenberg -, některé jsou však pozoruhodnější než jiné. A jeden z těch nejzajímavějších se uskuteční o víkendu na maďarském Hungaroringu. Do vozu týmu AlphaTauri totiž usedne „nejusměvavější pilot formule 1“, 34letý Australan Daniel Ricciardo, který v juniorským týmu Red Bullu ve zbytku letošní sezony nahradí Nycka de Vriese, jehož angažmá bylo kvůli neuspokojivým výsledkům předčasně ukončeno.

Ricciardo ve formuli 1 debutoval v roce 2011 v barvách dnes již neexistujícího HRT a po svém přestupu do Toro Rosso (předchůdce AlphaTauri, pozn. aut.) ukázal, že se v něm skrýva nemalý talent. Od roku 2014 tak působil v Red Bullu, o čtyři roky později však šokoval svým odchodem do Renaultu. Bylo to právě toto rozhodnutí, které odstartovalo jeho postupný pád a vedlo až k tomu, že pro rok 2023 nezískal závodní sedačku. Návrat „na začátek“ je tak pro sympatického Australana, který si dosud v královně motorsportu připsal 214 startů, šancí na obnovení kariéry.

Děsivá nehoda v F1: Diváci jásali, pak strnuli. Z vozu se stala smrtící střela

Ačkoli od posledního Ricciardova startu ve Velké ceně uplynulo více než půl roku, nedá se říct, že by s letošním monopostem neměl žádné zkušenosti. Jako rezervní jezdec se po Velké ceně Velké Británie zúčastnil na Silverstonu testu pneumatik Pirelli a vedení Red Bullu bylo jeho výkonem ohromeno.

„Udělal na mě dojem. Sedm měsíců neseděl v autě, ale během tří čtyř kol se dostal sekundu od časů, které zajížděli naši závodní jezdci. Bylo vidět jak jeho sebevědomí roste. A při prvním ostrém kole - pravděpodobně to bylo jeho sedmé kolo - zajel čas, kterým by se kvalifikoval do první řady startovního roštu. Opravdu to bylo působivé,“ popsal šéf Red Bullu Christian Horner.

Daniel RicciardoZdroj: Steve from Austin, TX, USA, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikim

Podle Hornera tak není vyloučeno, že se Ricciardo po příští sezoně, kdy končí smlouva Sergiu Pérezovi, vrátí do prvního týmu Red Bullu. Aby k tomu ale skutečně došlo, musí se v AlphaTauri osvědčit více než Nyck de Vries, který v prvních deseti závodech nezískal ani jeden bod.

„Samozřejmě je to výzva. Ale mám pocit, že jsem za poslední rok - možná dokonce za několik posledních let - zažil hodně komplikací, takže se nebojím ničeho, co mi život postaví do cesty. Vlastně se mi ta výzva docela líbí. Říkám ‚výzva‘, protože ano, bude to výzva. Ale nevím, jestli bych to vůbec chtěl jinak,“ prohlásil Australan o svém ostře sledovaném návratu.