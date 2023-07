Velká cena Velké Británie, kterou o nadcházejícím víkendu hostí legendární Silverstone, přinese jednu technickou změnu. Možná ještě větší pozornost než nové pneumatiky však budí plánované natáčení závodního filmu, kterého se zúčastní také hollywoodský herec Brad Pitt. A v centru pozornosti se po svých nedávných výkonech ocitl i Nyck de Vries, který dost možná bojuje o přežití ve formuli 1.

Nyck de Vries na rakouském Red Bull Ringu | Foto: Lukas Raich, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Změní nové pneumatiky poměr sil?

Sezona 2023 přinesla výraznou dominanci Maxe Verstappena, který před týdnem zaznamenal páté vítězství v řadě a upevnil si vedení v jezdeckém šampionátu. Ani v Rakousku přitom nebylo pochyb o tom, že dvojnásobný světový šampion nemá na trati rovnocenného soupeře. Ne každému se ale tento poměr sil zamlouvá. „Z Maxe se časem stane nejlepší jezdec všech dob. Musím ale říct, že se mi poslední závody nelíbily. Jsem unuděn k smrti. Jeho zásluhou jsou závody nudnější než za Schumacherovy éry,“ uvedl například v podcastu Formula For Success Eddie Jordan.

Max Verstappen na rakouském Red Bull RinguZdroj: ČTK/Hasan Bratic/SIPA/2307041753

Právě Silverstone by však mohl ukončit letošní neporazitelnost Red Bullu. Pirelli totiž již před několika týdny oznámilo, že od Velké ceny Velké Británie začne týmy zásobovat novými pneumatikami, které by měly mít pevnější konstrukci než ty současné. Jejich premiéra právě ve Velké Británii je víc než pochopitelná - před třemi lety došlo na Silverstonu hned k několika defektům v průběhu jediného závodu.

Má ale nasazení nových pneumatik skutečně potenciál zdramatizovat dosud velmi nudnou sezonu? „Nějaký dopad tato změna mít bude. V tuto chvíli bych ale řekl, že bude mírný. Více ukáže až Silverstone,“ prohlásil hlavní inženýr stáje Red Bull Racing Paul Monaghan.

Jak si na Silverstonu povede hollywoodská hvězda?

Britský Silverstone je právem zařazován mezi legendární okruhy formule 1. Ostatně, první Velká cena se tu odjela již v roce 1948 a o dva roky později trať poprvé hostila mistrovství světa. I takto starý okruh však letos zaznamená jedno poprvé… Během závodního víkendu totiž za volant usedne i americký herec Brad Pitt, držitel Oscara ze vedlejší roli ve snímku Tenkrát v Hollywoodu (2019). Stane se tak v rámci natáčení nového filmu ze světa formule 1.

Navzdory dřívějším spekulacím se ale Pitt neposadí do monopostu formule 1, ani nebude závodit s ostatními jezdci. To by z bezpečnostních důvodů nebylo možné. Oblíbený herec si tak vyzkouší vůz formule 2, který navrhl Mercedes, a na trati bude jezdit sám.

Brad Pitt ve filmu Tenkrát v HollywooduZdroj: Sony Pictures Entertainment

Bez zajímavosti ovšem není, že filmový štáb pro účely natáčení vyvinul nejmenší možnou 6K kameru, jež by měla diváky dostat přímo do kokpitu vozu. „Domnívám se, že technologie, kterou mají k dispozici, z toho udělá skutečný závodní film, v realističnosti nesrovnatelný s těmi, které jsme již měli možnost vidět,“ upozornil šéf McLarenu Zak Brown.

V souvislosti s připravovaným natáčením se v paddocku objevily obavy, zda přítomnost filmařů nenaruší průběh závodního víkendu. „V podstatě to bude poprvé, co se stanou součástí závodního víkendu. Samozřejmě to pro nás představuje určitou zátěž, ale musíme přijít na to, jak situaci kontrolovat. A je to další způsob, jak ukázat, že formule 1 je tu stále s námi,“ citoval server The Sporting News šéfa formule 1 Stefana Domenicaliho.

Připravovaný film si bere za vzor oceňovaný snímek Grand Prix (1966) s Jamesem Garnerem v hlavní roli, který si velkou oblibu získal právě díky jedinečnému pohledu do zákulisí tehdejší formule 1. V posledních letech se přitom diváci dočkali hned několika úspěšných filmů ze závodního prostředí - zmínit lze zejména Rivaly (2013), kteří pojednávají o soupeření Jamese Hunta a Nikiho Laudy, nebo Le Mans '66 (2019). Zařadí se Pittův počin mezi ně?

Dojde k dalšímu střetu Magnussena a de Vriese?

Kevin Magnussen a Nyck de Vries. Na první pohled by se chtělo říct, že třicetiletý dánský jezdec ve službách Haasu a o dva roky mladší Nizozemec hájící barvy Scuderie AlphaTauri nemají mnoho společného. Ale přesto… Jsou to právě tito dva piloti, kteří v posledních dvou Velkých cenách poutali pozornost vzájemnými - velmi tvrdými - souboji.

Dějství první: Velká cena Kanady, 36. kolo. Napínavá bitva o původně 12. příčku skončila de Vriesovým probržděním, které pro oba aktéry znamenalo výlet mimo dráhu a nezanedbatelnou časovou ztrátu. Magnussen, jenž závod dokončil na 17. pozici, se ale později svého soupeře zastával. „Není pochyb o tom, že závodil tvrdě, ale kdo jsem, abych si stěžoval? Podle mě byl problém v tom, že probrzdil a vzal mě s sebou. Nemyslím si, že to udělal schválně,“ citoval Dána web RacingNews365.com.

Situace se do jisté míry zopakovala o dva týdny později na rakouském Red Bull Ringu. Tentokrát si dokonce Nizozemec svým počínáním na okruhu vysloužil penalizaci. Ani poté jej ale Magnussen příliš nekritizoval. „Obdržel za to trest, že? Vytlačil mě, pravděpodobně ale závodí o svou budoucnost. Možná je v trochu zoufalé situaci,“ konstatoval.

A Magnussen nemusí být daleko od pravdy. Nyck de Vries letos absolvuje první kompletní sezonu ve formuli 1, v prvních devíti závodech ale nezaznamenal ani jeden bod a viditelně zaostává za svým týmovým kolegou, Japoncem Júkim Cunodou. Pokud se chce v prestižním seriálu udržet, musí zkrátka předvést vše, co umí. Časté kolize se soupeři ale zřejmě nebudou tou správnou cestou…