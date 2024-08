Studentské formule ovládly polygon, který je součástí Autodromu Most celý týden a jejich podnik vyvrcholil v neděli 11. srpna. Informuje o tom například web Formula Student Czech republic.

Formule Student je evropskou odnoží původně americké soutěže Formula SAE. Jedná se o prestižní soutěž univerzitních týmů složených ze studentů bakalářského a magisterského studia.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Monopost TU Brno se chystá na start.

Počátky soutěže sahají až do roku 1981, kdy myšlenka závodů univerzit vznikla v USA. Do Evropy se dostala o 17 let později. Avšak závody se nekonají pouze na těchto kontinentech.

Celkově se zúčastňuje přes 800 týmů

Kromě vybraných amerických a evropských států je soutěž pořádána také v Brazílii, Japonsku, Indii nebo Austrálii. Celkově se závodů zúčastňuje přes 800 týmů z celého světa. Není proto potřeba zdůraznit, jak důležitou roli sehrává účast na takovémto závodu v ratingu a prestiži celé univerzity.

Cíl soutěže zůstává každým rokem nezměněn. Kromě získání cenných zkušeností účastníků a navázání přátelských kontaktů s kolegy ze zahraničí je hlavním cílem ukázat světu schopnost postavit vlastní jednomístné závodní auto, které musí být dobře ovladatelné, výkonné, spolehlivé a zároveň bezpečné. Úkolem každého týmu je sehnat si veškeré prostředky na tak náročný úkol, jakým stavba závodního speciálu bezpochyby je.

Takhle závodily v Mostě Formule Student:

Mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa se letos již posedmé představily v areálu mosteckého polygonu. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

Vítězný tým každého závodu je určen na základě bodového hodnocení ze statických a dynamických disciplín. Je samozřejmé, že nejen kvalita vozu ale také kvalita a zručnost samotného závodníka sehrává na okruhu velkou roli.

Dva typy pravidel

Soutěž Formule Student se podle portálu wikipedia řídí podle dvou typů pravidel FSG (Evropské) a FSAE (zbytek světa). Součástí závodů jsou i technické přejímky, kdy týmy musí prokázat, že monopost splňuje pravidla především ohledně bezpečnosti. Tyto přejímky se skládají z inspekce vozidla, Tilt test, Rain test, Brake test.

„Jediné dvě inovativní formy motorsportu jsou podle mě Formule 1 a Formula Student,“ měl podle wikipedie prohlásit Ross Brawn, britský generální ředitel Formule 1, motoristický a technický ředitel.

Jaké jsou kategorie Formule Student?

Kategorie C – combustion

Kategorie spalovacích vozů, která je nejstarší kategorií a vznikla při založení soutěže. V České republice je mnoho spalovacích týmu a mezi jejich přední představitele a zakladatele patří tým CTU CarTech pod záštitou Fakulty Strojní ČVUT v Praze. Od roku 2007 CTU CarTech staví každým rokem nový monopost za využití nejmodernější technologie a v roce 2022 postavili vůbec první hybridní monopost Formule student na světě, který kombinuje hybridní pohon s klasickým spalovacím motorem, jako je tomu u mnoha světových automobilek.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Formule TU Ostrava.

Kategorie E – electric

Od roku 2010 se závodů Formula Student účastní i formule s elektrickým pohonem. Vznikla pro ně samostatná kategorie a během posledních let zažila výrazný rozmach. Vytvoření této kategorie přispělo a stále přispívá k výraznému rozvoji technologie v oblasti baterií a elektrických pohonů a poskytuje podmínky pro vychování nejlepších konstruktérů, z nichž mnozí pak pokračují do stájí Formule 1, Formula E. Mnoho inovací používaných dnes v průmyslu i v motorsportu bylo vyvinuto právě konstruktéry vozidel Formule Student.

Typická elektrická formule této kategorie váží cca 180 kg bez pilota, disponuje výkonem pravidly omezeným na 80 kW a je navržená pro dojezd minimálně 22 kilometrů ostrým závodním tempem, což je délka nejdelší disciplíny závodů Formula Student. Nejlepší elektrické formule dokáží zrychlit z 0 na 100 kilometrů za méně než 3 sekundy.

Kategorie DV – driverless

Driverless kategorie vznikla v roce 2017, oproti elektrické kategorii je driverless soutěž zaměřená na návrh autonomních systémů vozidla. Nejlepší týmy autonomní kategorie závodů Formula Student se svými výkony přibližují týmům ze spalovací a elektrické kategorie.

Monoposty autonomní kategorie se po trati pohybují s využitím sady senzorů na samotném vozidle. Jedná se především kamery, LiDAR a GPS.

Statické a dynamické disciplíny

Soutěž samotná je složená ze statických disciplín (prezentace návrhu vozidla, použití konstrukčních řešení, analýza finančních nákladů nebo prezentace vozidla a s ním spojených služeb fiktivnímu investorovi) a dynamických disciplín, jako je jízda na trati ve tvaru osmičky, kde se hodnotí nejrychlejší kolo v každém směru, test zrychlení vozu, jízda na technické trati, vytrvalostní závod Endurance na 22 kilometrů ověřující všechny systémy a využití energie během závodu Endurance.



Nahrává se anketa ...

Teď se jezdí na Hockenheimringu

Před podnikem v Mostě se jel závod Formula Student Austria, a to ve dnech 20. až 26.července na Red Bull Ringu. Z Mostu se týmy v tomto týdnu přesunuly do Německa, kde se od pondělí 12. srpna až do neděle 18. srpna závodí na Hockenheimringu.

Závodů se účastní přes 80 týmů, které musí mít do formule zabudováno autonomní řízení.