Cesta za vysněným sledováním Velké ceny Formule 1 v reálu je dnes celkem jednoduchá. Před desetiletími si o tom fanoušek největšího motoristického cirkusu světa mohl nechat jenom zdát. V současnosti je to ale jinak. Na Grand Prix můžete vyrazit zájezdem s cestovkou, ale i po vlastní ose. Záleží na tom, co vám více vyhovuje. Pojďte se s námi podívat na to, jak jet na víkendovou Velkou cenu Rakouska nebo červencovou Grand Prix Maďarska a na kolik vás takový výlet přijde.

Jet na motoristický svátek s agenturou je určitě pohodlnější z pohledu toho, že si vlastně akci zaplatíte takzvaně na klíč. Pokud se rozhodnete jet vlastním autem, je to o tom, že musíte alespoň trochu znát trasu, i když na té vás samozřejmě z větší části povede navigace.

Po dojezdu do cíle se musíte postarat o to, kde zaparkujete a jak se dostanete na okruh, pokud je parkoviště od autodromu vzdálené, a jak se dostanete na místo, které jste si pro sledování závodu F1 vybrali.

Okruh Red Bull Ring poblíž města Spielberg v Rakousku je společně s maďarským Hungaroringem pro české fanoušky nejblíže.

Základem jsou samozřejmě vstupenky

Dneska už se nejezdí na závody takzvaně na blind. Protože je o Grand Prix F1 vždycky obrovský zájem, fanoušci si vstupenky zajišťují online. Pokud se do dějiště velké ceny přepravujete se zájezdem, jsou vstupenky do předem určené zóny závodního okruhu už v ceně.

Pořadatele zájezdů najdete na internetu, stejně jako portály s prodejem vstupenek. Ty se dají pořídit i na webu konkrétního závodního okruhu, kam máte namířeno.

O víkendu se jede GP Rakouska

Na dveře klepe Velká cena Rakouska, která se jede teď o víkendu 28.- 30. června na Red Bull Ringu ve Spielbergu. Ve většině případů si asi zájezd nestihnete vyřídit, a tak pokud chcete na zdejší Grand Prix, nejspíš musíte zvolit dopravu vlastní.

Jednou z výjimek může být portál Fotbal tour, který má v nabídce last minut zájezd autobusem na nedělní závod. V ceně je doprava, vstupenka na závody a do fan zóny, delegát a infobalíček. Trasy, pokud vyrazíte vlastním vozem, můžete zvolit hned tři. Za výchozí bod jsme zvolili hlavní město Praha.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, The Bull United Autosports, CC BY-SA 2.0 zoom_in Skulptura býka na okruhu Red Bull Ring v rakouském Spielbergu.

Přes Brno - Z Prahy vyrazíte po D1 do Brna, kde se vydáte směrem na Vídeň a poté po rakouské dálnici A2 dojedete k Neunkirchenu, kde sjedete na S6 a po ní dojedete přímo do Sankt Michael in Obersteiermark, kde odbočíte na silnici S36, která vás dovede přímo do Spielbergu u Zeltwegu, kde se závodní okruh nachází. Cesta je dlouhá skoro 538 kilometrů a by měla trvat kolem pět a tři čtvrtě hodiny.

- Z Prahy vyrazíte po D1 do Brna, kde se vydáte směrem na Vídeň a poté po rakouské dálnici A2 dojedete k Neunkirchenu, kde sjedete na S6 a po ní dojedete přímo do Sankt Michael in Obersteiermark, kde odbočíte na silnici S36, která vás dovede přímo do Spielbergu u Zeltwegu, kde se závodní okruh nachází. Cesta je dlouhá skoro 538 kilometrů a by měla trvat kolem pět a tři čtvrtě hodiny. Přes České Budějovice - Druhou trasu můžete zvolit z Prahy po D3 na České Budějovice a pak po A7 na rakouský Linec. Za ním odbočíte na A9, která vás dovede opět do Sankt Michael in Obersteiermark. A po S36 opět se dostanete do Spielbergu. Ujedete asi 509 kilometrů a na cestě budete přes šest hodin.

- Druhou trasu můžete zvolit z Prahy po D3 na České Budějovice a pak po A7 na rakouský Linec. Za ním odbočíte na A9, která vás dovede opět do Sankt Michael in Obersteiermark. A po S36 opět se dostanete do Spielbergu. Ujedete asi 509 kilometrů a na cestě budete přes šest hodin. Přes Plzeň - Třetí trasa vede z Prahy po D5 přes Plzeň, pak na Domažlice, přes Fürth im Wald na Cham a dále po silnici B20, ze které se napojíte za Steinachem na dálnici A3, která se po překročení řeky u města Suben změní na dálnici A8. Po ní dojedete až na křižovatku u Sattledtu, na které se vydáte po A9. Ta vás dovede přes Rotterman až do Sankt Michael in Obersteiermark, kde sjedete na S36 a dojedete do Spielbergu. Trasy se dají dohledat a nastavit na portálu Mapy.cz.

Dálniční známky

V Česku, pokud nemáte celoroční, si můžete zakoupit podle edalnice.cz jednodenní dálniční známku v hodnotě 200 korun nebo desetidenní v hodnotě 270 korun. Rakouská jednodenní dálniční známka vyjde podle portálu TOP pojištění na 8,60 Euro (214 korun ) a desetidenní na 11,50 Euro (287 korun).

Na tribunu za 15 a půl tisíce na víkend, jinam za 9 tisíc

Na webu okruhu Red Bull Ring Spielberg si můžete vybrat, v jakém sektoru chcete F1 sledovat. V prostoru start – ziel, kde máte místo na tribuně, zaplatíte za vstupenku na celý víkend 625 Euro (v přepočtu 15 593,75 korun podle kurzu z 27. června). Pokud chcete lístek pouze na neděli, kdy se jeden hlavní závod, vyjde vás vstupné na 565 Euro, tedy něco málo přes 14 tisíc korun. Zhruba poloviční vstupné zaplatí vozíčkáři. Děti platí jednotné vstupné 30 Euro, a to jak na celý víkend nebo jen na neděli.

V dalších sektorech, označených C, D a E vyjde víkendová vstupenka na 375 Euro (9 356 korun) a nedělní na 340 Euro (8 483 korun). Opět platí, že osoby se zdravotním postižením platí zhruba poloviční cenu a děti 30 Euro.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, SkySat Planet Labs, CC BY-SA 4.0 zoom_in Red Bull Ring v rakouském Spielbergu. Dříve se tento závodní okruh, nacházející se poblíž Spielbergu ve Štýrsku v Rakousku, jmenoval A1 Ring a ještě dříve Österreichring. Nejčastěji hostil závody seriálu Formule 1 v letech 1970 až 1987 a jako nově opravený okruh v letech 1997 až 2003. V roce 2004 byly podle wikipedie strženy tribuny. Ve stejném roce okruh odkoupila společnost Red Bull, která ho v letech 2008 až 2009 zrekonstruovala za 70 milionů Eur. V září 2010 byl potvrzen pro konání závodu DTM v následujícím roce, v listopadu 2010 se tam uskutečnil 6. závod sezony Formule 2. V současnosti nejčastěji hostí sérii DTM. V červenci roku 2013 se rozhodlo, že Red Bull Ring bude zařazen do kalendáře Formule 1 pro rok 2014, závod se uskutečnil 22. června 2014 a vyhrál jej Nico Rosberg na Mercedesu. Okruh je dlouhý 4,318 metru a má deset zatáček. Kapacita areálu okruhu je 105 tisíc diváků. Rekord trati drží Carlos Saintz junior, který zde v roce 2020 zajel jedno kolo s Formulí 1 McLaren MLC 35 čas 1:05,619 minuty. V loňském roce zde při závodu F1 triumfoval Max Verstappen, pozdější mistr světa, s vozem Red Bull Honda.

Na Velkou cenu Maďarska

Grand Prix Maďarska, která se uskuteční ve dnech 19. - 21. července na okruhu Hungaroring v Mogyoród nedaleko Budapešti. Takže by se zdálo, že je na plán cesty za seriálem mistrovství světa F1 dostatek času, ale opak je pravdou.

V posledních letech bývá Velká cena Maďarska dlouhé měsíce před závodem, proto asi není vhodné s objednáním zájezdu nebo vstupenek otálet. Nejen u českých fanoušků je Hungaroring oblíbený, hlavně proto, že je jedinečný v tom smyslu, že z většiny míst můžete sledovat dění na 80 procentech trati.

V nabídce je množství zájezdů

Stejně, jako na předchozí Velkou cenu Rakouska, mohou zájemci využít cestování s agenturou, která jim zajistí jak dopravu do místa konání, tak i vstupenku do areálu okruhu.

Například portál Czech Sport Travel nabízí množství variant zájezdů, od leteckých na pět nocí a šest dní či V.I.P. leteckých na pět nocí a šest dní nebo tři noci s autobusovou dopravou až po zájezd na jednu noc nebo jen na den závodu. Do dějiště závodu F1 se odjíždí v Prahy a Ostravy. Zájezd na jednu noc z Ostravy s víkendovou vstupenkou, ubytováním, snídaní, pojištěním a delegátem byl v době psaní tohoto článku 27. června, vyprodaný.

Připomeňte si start Grand Prix Maďarska 2023:

| Video: Youtube

Do Maďarska po dvou trasách

Pokud zvolíte jízdu po vlastní ose, je možné vydat se do Maďarska po dvou trasách.

První, kdy jsme zvolili jako výchozí bod hlavní město Praha, vede po D1 na Brno, kde se nasměrujete na D2 do slovenské Bratislavy. Za ní se vydáte na maďarskou M1 směrem na Györ a Tatabanyu do Budapešti. Musíte projet hlavní město Maďarska a napojit se na M3, která vás dovede až do Magyoródu, kde sjedete a silnice vás dovede rovnou k okruhu Hungaroring.

Druhá trasa také vede po D1 s tím, že sjedete u Jihlavy a vydáte se směrem na Znojmo. Poté po E59 na Stockerau a Vídeň, před kterou se napojíte na A22. Projedete Vídní a po A4 se vydáte směrem na Bruck an der Leitha. A 4 se po přejezdu do Maďarska změní na M, po ní minete Györ a Tatabányu a dorazíte do Budapešti. Stejně, jako v předchozím případě projedete městem a po M3 dorazíte přímo k závodnímu okruhu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Globetrotter19, CC BY-SA 3.0 zoom_in Ulice v městě Mogyoród se směrovkou k Hungaroringu.

Dálniční známky

Pokud pojede na Velkou cenu Maďarska, tak opět musíte nakoupit dálniční známky. V Česku si můžete zakoupit podle edalnice.cz jednodenní dálniční známku v hodnotě 200 korun nebo desetidenní v hodnotě 270 korun. Rakouská jednodenní dálniční známka vyjde podle portálu TOP pojištění na 8,60 Euro (214 korun ) a desetidenní na 11,50 Euro (287 korun). V Maďarsku vás vyjde jednodenní dálniční známka podle portálu Hungary vignette na 18.29 Eur (456 korun, podle kurzu z 27. 6.). Desetidenní dálniční známka stojí 22,72 Euro, což je v přepočtu 567 korun.



Vstupenky jsou v několika kategoriích

Na Velkou cenu Maďarska se vstupenky prodávají v několika kategoriích, podrobnosti a ceny jsou přímo na webu Hungaroringu. Kategorie Silver 1 až 5 na sobotu vyjde na 140 Eur (3 493 korun), stejně jako sobotní Red Bull vstupenka. Vstupenka Super Gold na víkend vyjde na 545 Eur (13 598 korun), Super Gold na nedělní závod 495 Eur (12 350 korun), Děti platí do 13 let platí 30 Eur (749 korun) a mají povolený vstup pouze s doprovodem dospělé osoby.