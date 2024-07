Karel Rozehnal dnes 16:01

Léto je časem objevování a cestování do oblíbených turistických destinací, ať už v Česku nebo v zahraničí. Proto jsme pro vás připravili další ročník oblíbené soutěže Dovolená s autem, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny pro řidiče od TipCars.com a rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum. Soutěž už úspěšně odstartovala, zde hlasujte v 2. kole a hlavně dál posílejte snímky z vaší dovolené s autem do dalších kol soutěže.