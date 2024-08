Léto je časem objevování a cestování do oblíbených turistických destinací, ať už v Česku nebo v zahraničí. Proto jsme pro vás připravili další ročník oblíbené soutěže Dovolená s autem, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny pro řidiče od TipCars.com a rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum. Soutěž už je v plném proudu, zde hlasujte ve 5. kole a dál posílejte snímky z vaší dovolené s autem.

Hlasujte o nejlepší snímek 5. kola

Prohlédněte si soutěžní snímky ve fotogalerii a pak hlasujte v anketě na konci článku pro ten, který se vám nejvíce líbí. Hlasovat můžete každých 15 minut, a to až do pondělí 12. srpna 2024 do půlnoci.

Jak se zapojit do soutěže? Pošlete nám své fotky – Své snímky z letošní dovolené nebo i „retro“ fotografie z minulých let nám můžete posílat již nyní na e-mail: jiri.humplik@denik.cz . Do předmětu e-mailu napište "Dovolená s autem".

. Do předmětu e-mailu napište "Dovolená s autem". Připojte informace – K e-mailu připojte své jméno, příjmení, bydliště a stručný popis fotografie (např. odkud je a jaké místo zachycuje).

Hlasujte a vyhrávejte – Vaše fotky budou postupně zveřejňovány během léta na webech www.denik.cz/auto a www.tipcars.com/magazin během července a srpna každý týden. Hlasování bude probíhat každý týden, a tři snímky s nejvíce hlasy z jednotlivých prázdninových kol postoupí do velkého finále na konci srpna.

V soutěži můžete vyhrát rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum a také zajímavé ceny pro řidiče od TipCars.com. Mezi nimi jsou funkční trička, sportovní taška, Bluetooth Find Me, USB nabíječka do auta, nástěnné hodiny, deštník nebo třeba espresso hrníček.

Inspirujte se, jaký snímek poslat

Zachyťte pohodovou atmosféru vaší dovolené, nebo nějakou překvapivou momentku.

Fotky mohou být odkudkoliv, například od moře, z hor, z kempu, ze zastávek na cestě, před vodopádem, u krásných zámků, na vyhlídce či úplně z jiného vámi oblíbeného místa

Snímky mohou být s rodinou, přáteli nebo domácími mazlíčky, hlavně však nesmí chybět váš vůz.



Nahrává se anketa ...

Jak dopadlo 1. kolo?

V prvním kole soutěže zvítězily tyto tři fotografie, jejichž autoři se mohou těšit na ceny i na postup do velkého srpnového finále:



1. místo - Tomáš Hak - Krásná dovolená na chatě Návrší pod Králickým Sněžníkem – 316 hlasů

- Krásná dovolená na chatě Návrší pod Králickým Sněžníkem – 316 hlasů 2. místo - Daniel Vilém Sauko - Láska na kolech – 164 hlasů

- Láska na kolech – 164 hlasů 3. místo - Petra Macková - Naše dovolená na Pálavě – 15 hlasů

Všechny fotky i hlasování 1. kola Fotosoutěže Dovolená s autem 2024 si můžete připomenout v tomto článku:

Jak dopadlo 2. kolo?

V druhém kole soutěže zvítězily tyto tři fotografie, jejichž autoři se mohou těšit na ceny i na postup do velkého srpnového finále:

1. místo - Michal Poliak - Za tohle eMBéčko jsem rád, i když ho leta dávám (občas) do kupy - 309 hlasů

- Za tohle eMBéčko jsem rád, i když ho leta dávám (občas) do kupy - 309 hlasů 2. místo - Petra Smitalová - Z cesty na dovolenou. Byla to dceřina první - 202 hlasů

- Z cesty na dovolenou. Byla to dceřina první - 202 hlasů 3. místo - Ivana Fölklová - Ani déšť nevadí - 166 hlasů

Všechny fotky i hlasování 2. kola Fotosoutěže Dovolená s autem 2024 si můžete připomenout v tomto článku:

Jak dopadlo 3. kolo?

Ve třetím kole soutěže zvítězily tyto tři fotografie, jejichž autoři se mohou těšit na ceny i na postup do velkého srpnového finále:

1. místo - Hana Poliaková - Na Splügenpassu, horském přechodu mezi Švýcarskem a Itálií - 295 hlasů

2. místo - Petr Broža - Letní dovolená v italských Dolomitech s naším postarším Superbem - 238 hlasů

3. místo - Dušan Kunc - Z Road tripu po západních státech USA – Nedaleko kalifornského Údolí smrti - 136 hlasů

Všechny fotky i hlasování 3. kola Fotosoutěže Dovolená s autem 2024 si můžete připomenout v tomto článku:

Jak dopadlo 4. kolo?

Ve čtvrtém kole soutěže zvítězily tyto tři fotografie, jejichž autoři se mohou těšit na ceny i na postup do velkého srpnového finále:

1. místo - Dana Nováková - Z cesty na Tulove Grede v Chorvatsku - 557 hlasů

2. místo - Josef Kropáč - S naším Trabantem jsme objeli Šumavu, Jeseníky, Tatry, Zemplínskou Šíravu, Balaton, Budapešť atd. - 528 hlasů

3. místo - Zita Štefanková - Od Prahy až po Tatry. Dovolená bez plánování, kam nás GPS dovede. Bojnice - pohádkový zámek - 262 hlasů

Všechny fotky i hlasování 4. kola Fotosoutěže Dovolená s autem 2024 si můžete připomenout v tomto článku:

Přejeme vám krásné léto plné nezapomenutelných zážitků za volantem vašeho auta a těšíme se na vaše úžasné fotky z cest. Hodně štěstí v soutěži!

Hlasování na našem webu je nastaveno tak, aby vašemu favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.

Soutěž se řídí obecnými pravidly soutěží v regionálních Denících.