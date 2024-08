Karel Rozehnal dnes 14:02

Fotosoutěž Dovolená s autem 2024 se už blíží do finiše. Právě se hlasuje v šestém kole soutěže, které je opět velmi napínavé. A také se chystá příprava velkého superfinále. To odstartuje ve středu 21. srpna v 16 hodin. V soutěži můžete vyhrát rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum a také zajímavé ceny pro řidiče od TipCars.com. Mezi nimi jsou funkční trička, sportovní taška, Bluetooth Find Me, USB nabíječka do auta, nástěnné hodiny, deštník nebo třeba espresso hrníček.