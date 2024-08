Fotosoutěž Dovolená s autem 2024 právě finišuje a probíhající hlasování je velmi napínavé. Soutěžící v aktuálním superfinále mohou vyhrát rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum. Podporovat vaše favority a rozdávat jim hlasy můžete ještě do dnešní (pondělní) půlnoci.

Hlasujte o nejlepší snímek ve velkém Superfinále

Prohlédněte si soutěžní snímky ve fotogalerii a pak hlasujte v anketě níže pro ten, který se vám nejvíce líbí. Hlasovat můžete každých 15 minut, a to až do pondělí 26. srpna 2024 do půlnoci.

Informace o soutěži Vaše fotky jsme postupně zveřejňovali na webech www.denik.cz/auto a www.tipcars.com/magazin během července a srpna . Hlasování probíhalo v týdenních kolech, a vždy tři snímky s nejvíce hlasy z jednotlivých prázdninových kol postoupily do velkého Superfinále , které odstartovalp ve středu 21. srpna v 16 hodin.

Všech 18 finalistů, tedy první tří soutěžící ze všech šesti základních kol, se už nyní může těšit na ceny od partnera soutěže TipCars.com . Získají podle "pořadí na bedně" dárkové balíčky, ve kterých jsou některé z těchto věcí: funkční tričko, sportovní taška, Bluetooth Find Me, USB nabíječka do auta, nástěnné hodiny, deštník nebo třeba espresso hrníček.

V Superfinále hrajeme navíc o rodinné vstupenky do zábavního parku Mirakulum . Ty získají první tři fotky, které dostanou nejvíce hlasů v tomto závěrečném kolem soutěže Dovolená s autem. Hlasovat můžete níže.

Všem účastníkům děkujeme za jejich fotky, finalistům gratulujeme k postupu a přejeme hodně štěstí a zábavy i v této závěrečné částní soutěže.

Fotografie a hlasování v jednotlivých základních základních kolech si můžete prohlédnout v tématu: Fotosoutěž Dovolená s autem 2024.



Přejeme vám krásný zbytek léta plný nezapomenutelných zážitků za volantem vašeho auta. Hodně štěstí v Superfinále!

Hlasování na našem webu je nastaveno tak, aby vašemu favoritovi mohl poslat hlas opravdu každý, kdo chce. Hrajte, prosím, fér.

Soutěž se řídí obecnými pravidly soutěží v regionálních Denících.