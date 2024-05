Opravdové automobilové skvosty a také velikány světového motorsportu se daří lákat pořadatelům přehlídky historických sportovních vozidel Sosnová Classic. Letos tu také Škoda slavila 50 let existence svého loga RS. V sobotu obdiv vzbuzovali jak jezdci na historických motocyklech, tak také řidiči za volanty mnohdy i stoletých automobilů.

Škoda Fabia RS Rally 2 doprovázela na trati 50letou Škodu 200 RS. | Foto: Deník/Radek Pecák

„Vlastně to vůbec nebylo složité, prostě se léta známe a Markku to pro nás rád udělal.“ Tak odpověděl moderátorovi Pavel Dušánek - hlavní organizátor akce Sosnová Classic. V tomto případě byla řeč i Markku Alénovi, finskému mistrovi světa v automobilových soutěžích.

Tento muž, přestože mu je již 73 let, následně bavil diváky jízdou po mokrém asfaltu autodromu v Sosnové. A řídil právě ten typ vozu - Fiat 131 Abarth, se kterým ovládl v roce 1978 hodnocení šampionátu.

I na jeho vůz v akci se můžete podívat do naší fotogalerie.

To druhý přítomný mistr světa - Nor Petter Solberg - se za volant neposadil. Svěřil se do rukou svého syna Olivera, který je aktivním závodníkem rallyové kategorie WRC 2 a sbírá úspěchy se současnou generací závodní Fabie.

Na video představující atmosféru akce se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Ta dostala pro akci v Sosnové speciální kamufláž. Červená barva byla zvolena jako pocta pro výročí 50 let existence první Škody s logem RS, což je Škoda 200 RS. I dva exempláře tohoto nádherného kupé se projížděly po okruhu.

Historie Škody RS je stará přesně 50 let. Úkolem pro 200 RS bylo porazit Alpine

„V tomto případě na přítomnosti Pettera Solberga žádnou zásluhu nemám, to byla záležitost Škody Motorsport,“ dodal ještě Pavel Dušánek.

Mistr světa Pette Solberg na akci v Sosnové.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Také oslava výročí Škody 1000 MB

Akce v Sosnové je pro majitele historických závodních speciálů unikátní v tom, že se jim měří dosažené časy a můžou se tak přímo na dráze poměřit se soupeři. A stává se čím dál více populární, o čemž svědčila přítomnost prakticky všech známých závodních strojů z československé historie dávné i nedávné doby.

Sosnová Classic 2024:

Kromě automobilů tu letos byly k vidění také historické motocykly a dokonce sajdkáry. Nejmenší hluk pak na dráze vyluzovaly civilní Škody 1000 MB, které se svými majiteli absolovaly několik čestných kol na počest šedesátiletého výročí začátku výroby tohoto prvního vozu Škoda s koncepcí vše vzadu.

První "přemotorovaná" Škoda se zrodila před 50 lety. Vypadávalo jí zadní okno

Toto tvrzení ale platí pouze pro klasické civilní verzíe sedanu. I mezi ně se totiž dostaly závodní speciály. Například velmi unikátní Škoda 1500 OHC B5.