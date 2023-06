Clarkson, Hammond a May v Česku! Podívejte se na trailer na nový Grand Tour

Trio britských moderátorů se ve svém novém cestovatelském speciálu podívá do střední Evropy a nevynechá ani Českou republiku. Informace a zákulisní fotky z natáčení nového dílu pořadu The Grand Tour v Česku, se objevily na sociálních sítích už v minulém roce. Nyní však známe datum vydání a k dispozici je i trailer. Bude to jízda jako vždy.

Upoutávka na nový díl The Grand Tour: Eurocrash | Foto: Amazon Prime Video