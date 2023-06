Jedna část nové epizody ukazuje atmosféru formulových závodů v rámci tehdejších socialistických zemí. Soupeřilo se o Pohár míru a přátelství. Do jednoho z vozů té éry se posadil také hvědný moderátor Richard Hammond.

Dva ze tří hlavních moderátorů pořadu Grand Tour ve formulích ze socialistické éry | Foto: Se svolením Jakub Rejlek

Zhruba rok poté, co se uskutečnilo natáčení, se diváci konečně budou dnes moci podívat na nový díl motoristické série Grand Tour na platformě Amazon Prime Video.

Díky traileru se už ví, že hlavní protagonisté Jeremy Clarkson, Richard Hammond a james May procestují čtyři bývalé socialistické země v tradičně netradičních autech. Těmi jsou Chevrolet SSR, americký kompakt Crosley a v nekonvenční japonský Mitsuoka Le-Seyde.

Pro fanouška z České republiky jsou nepochybně zajímavé zážitky této trojice se slovenským létajícím autem nebo českým supersportem Praga Bohema.

Ovšem celá plejáda vozů, které stvořily šikovné české ruce, se objeví v pasáži zobrazující atmosféru závodů socialistických formulí v rámci takzvaného Poháru míru a přátelství. Řada z nich má na sobě třeba logo značky Metalex nebo Avia.

Historie Formule Škoda je stará padesát let. Stvořil ji ale Metalex

Hlavní osobou, která pro tuto část zajišťovala čtrnáct nakonec účinkujících monopostů, byl tuzemský motoristický novinář Jakub Rejlek. Dlouho o své roli nesměl mluvit, ale nyní už může něco prozradit: „Produkční pořadu se na mě obrátili někdy v loňském únoru a chtěli pomoci se sháněním aut, které by reprezentovaly českou automobilovou historii od 60. let až do konce tisíciletí," říká Jakub Rejlek.

„Měli zájem o historické modely Škody, a také o formulové vozy," vzpomíná. „Od samého počátku měli záměr replikovat jeden ze závodů Formule Easter," vzpomíná novinář.

Porucha vodní pumpy

Tato kategorie byla součástí takzvaného Poháru míru a přátelství, v němž mohli soutěžit pouze jezdcí z tehdejších socialistických zemí. Tedy Československa, Německé demokratické republiky, Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

Během následujících čtyř měsíců pak Jakub Rejlek spolupráci s týmem Grand Tour věnoval řadu týdnů. „Objel jsem řadu muzeí i jednotlivců, kteří vlastní historické formule, a setkal se s řadou lidí z organizačního týmu Grand Tour," uvádí. Přestože doporučoval, aby se natáčelo v Mostě, kde se dříve tyto závody skutečně jezdily, z logistických důvodů bylo jako dějiště závodu vybrán okruh v Polské Poznani.

Historie závodních aut Tatra: Přehled úspěšných sportovních speciálů

Původně se měl jako jezdec účastnit závodu také Clarkson, ale prostě se se svým břichem do kokpitu nevešel. „Respektive vešel, ale už by nemohl řídit a sám se ani nezvládl dostat ven," říká s úsměvem Jakub Rejlek.

V díle tomto díle by také měla být vidět nehoda Richarda Hammonda, který skutečně byl členem startovního pole. „Ve skutečnosti se to odehrálo tak, že se roztočil na dráze poté, co mu na zadní kola začala stříkat voda z porouchané vodní pumpy. Náraz už byl ale fingovaný. Pouze nabouraný monopost naaranžovali u bariéry, když předtím sundali kola i některé další díly," uzavírá.

Ani on sám zatím hotový díl neviděl. Prý je docela zvědavý, zda v nějakém záběru bude vidět. Během natáčecího dne totiž často Clarksona a Hammonda seznamoval s technickými detaily a zajímavostmi o jednotlivých vozech a občas ho přitom i snímala kamera. „Nechám se dnes překvapit," dodává.