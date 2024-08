Místo minuty hlučné zábavy, kdy milované trio moderátorů neustále do něčeho vráží, něco vybuchuje a někdo se směje absurdní situaci, přichází trailer na epizodu One for the Road (Poslední na cestu) s úplně jinou náladou. Prakticky celý trailer je poskládán pouze ze záběrů na Jamese Maye, Richarda Hammonda a Jeremyho Clarksona, kteří vypadají občas emotivně, občas se smějí, občas prostě jen zádumčivě koukají. Jediná věta, která rozčísne nostalgickou náladu, danou i hudebním podkresem od The Hollies, je Clarksonovo „Takže naposledy. Jdeme na to.“

Podívejte se na trailer zde:

| Video: Youtube

Půjde o vůbec poslední cestovní speciál série The Grand Tour a už teď je jasné, že bude hodně „o nich“. Bude to loučení s trojicí, která se proslavila v pořadu Top Gear na britské BBC, a loučení s jejich nezaměnitelnou chemií, která učarovala milionům fanoušků po celém světě – třebaže se spousta z nich vůbec nekoukala kvůli autům. Mnoho dalších pořadů a moderátorů po celém světě se snažilo kouzlo Top Gearu a následně Grand Touru napodobit, nikdo ale pořádně neuspěl.

Konec veliké éry, ale nikoliv dalších projektů

O tom, že jízda tria moderátorů musí někdy skončit, se mluví již delší dobu. Je to několik let, co poprvé padla narážka na věk celé trojice a na to, že se bude časem chystat do důchodu. Nejmladšímu Richardovi Hammondovi je teprve 54 let, James May má ale 61 a nejstarší Jeremy Clarkson 64 let. Velkolepé cestovní speciály, podnikané v rámci The Grand Tour, se tak stávaly čím dál náročnějšími.

Samozřejmě se nedá říci, že by se všichni tři vydali do důchodu definitivně – každý z trojice má rozjeté ještě vlastní projekty. Mezi ty skutečně doporučeníhodné patří třeba Clarksonova Farma, která je k mání taktéž na Amazonu, případně cestovatelská dokumentární série James May, náš člověk v Japonsku (a následně i Indii a Itálii) na stejné platformě.

Je ovšem víc než pravděpodobné, že trojici pohromadě, navíc v rámci programu s automobilově-cestovatelskou tématikou, uvidíme na obrazovkách naposledy.

Přes 20 let trvající spolupráce

Za připomenutí stojí i trocha historie. May, Clarkson a Hammond se sešli poprvé v roce 2003 v pořadu Top Gear – šlo o druhou sérii, v té první ještě nefiguroval James May. Postupně se tak zrodila kultovní trojice, podpořená ještě tajemným jezdcem „The Stig“ a společníkem „za oponou“ – producentem Andym Wilmanem.

Velké změny nastaly v roce 2015. Po incidentu, kdy Jeremy Clarkson napadl jednoho z produkčních pořadu Top Gear během natáčení v zahraničí, odešli všichni tři moderátoři z BBC a skončili právě u Amazonu, pod jehož hlavičkou v roce 2016 odstartoval pořad The Grand Tour. Ten běžel zprvu v podobném formátu jako předešlý Top Gear, po třech sériích ovšem přešel výhradně na cestovatelské speciály, uváděné jednou či dvakrát do roka.

Ten úplně poslední – One for the Road – si můžete na streamovací platformě Amazon Prime pustit 13. září. May, Hammond a Clarkson v něm pojedou napříč Zimbabwe v autech, která si vždycky přáli vlastnit. Clarkson tedy pojede v Lancii Montecarlo, Hammond ve třílitrovém Fordu Capri a May v Triumphu Stag. S ohledem na to, že nový díl završí přes 20 let trvající spolupráci, půjde o velmi emotivní jízdu.