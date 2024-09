Radek Pecák dnes 05:58

Autokrosovému závodění je právě letos 55 let. V roce 1969 se v Přerově odjel první závod. Zpočátku se mezi sebou utkávaly různě upravené cestovní vozy, první speciál mohli diváci spatřit o rok později. Do Pardubic ho přivezl tým Metalexu a za volant se posadil Karel Jílek. Tento motoristický supertalent tehdy s vozem MTX Škoda Buggy vyhrál kategorii do objemu motoru 1000 cm3 a v absolutním pořadí obsadil druhou pozici.