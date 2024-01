Vlastně největším přínosem tohoto vozu bylo, že se z něho podařilo odvodit kupé 110 R. To patří mezi nejkrásnější automobily československé historie.

S odstupem let se dá říci, že automobil Škoda 100 MB, který s začal v Mladé Boleslavi vyrábět před 55 lety, je jakýmsi symbolem nadcházejících dvou desetiletí úpadku československé společnosti i průmyslu.

Psal se totiž rok 1969, který nastal po okupaci Československa vojsky „spřátelených" socialistických zemí. Novinka Škoda 100, totiž ve skutečnosti nebyla vůbec žádným převratným typem vozu. Vlastně se jednalo o pouhý větší facelift předcházejícího modelu Škoda 1000 MB.

Technická data obou vozů, která jsem si porovnal, jsou toho jasným důkazem. Motor měl stejný zdvihový objem a byl samozřejmě opět umístěn vzadu. Točivý moment se prostřednictvím čtyřrychlostní přímo řazené převodovky přenášel na zadní kola.

Naprosto identické byly i parametry rozvoru (2400 milimetrů v obou případech) a rozchodu předních (1280) a zadních kol (1250 milimetrů). Délka a výška karosérie se lišila jen v řádu milimetrů, přičemž v rozporu se současným trendem se naopak stovka oproti tisícovce zkrátila o patnáct milimetrů na výsledných 4155 milimetrů. Také výška se o 10 milimetrů snížila a činila pak 1380 milimetrů.

Byť drobné úpravy na motoru znamenaly zvýšení výkonu agregátu o jednu koňskou sílu na 44, vinou nárůstu hmotnosti maximální rychlost zůstala u základní verze 100 pouze na hodnotě 125 kilometrů v hodině.

Dnes, kdy běžné levné rodinné vozy zrychlují z nuly na sto zhruba za 10-12 sekund, vypadá směšně to, že takzvaná hundertka dospěla k této hodnotě rychlosti po startu z pevného bodu až po předlouhých devětadvaceti sekundách. Lepší hodnoty samozřejmě zaznamenaly výkonnější verze 110, 110 LS a zejména 120 S. To byla sportovní a také policejní verze tohoto rodinného sedanu. O ní však napíšu samostatný článek později.

Na první pohled se ale zákazníkům nový typ 100 MB jevil jako jiný automobil. To díky novému designu přední a zadní partie. Střed auta zůstal fakticky nezměněný.

Na přidi se objevily sice opět kruhové, ale o něco větší světlomety. Typická maska chladiče díky jeho nepřítomnosti v této části vozu mohla zůstat vyplněná a jedinou její ozdobou byla lišta protnutá nápisem Škoda.

Zažila i crashtest

Další změnou se stala směrová světla nově zasazená do rohů předního chromovaného nárazníku. Ještě odlišnější byla oproti typu 1000 MB záď. Sdružená světla zde byla nyní orientovaná horizontálně, víko motorového prostoru bylo prakticky vodorovné a naopak zadní čelo se svažovalo kolmo k zemi.

Do interiéru se nastupovalo opět dvěma páry bočních dveří, přičemž oficiálně byla Škoda 100 homologována pro přepravu pěti osob. Pro svá zavazadla a jiné převážené předměty měly k dispozici sice dva nákladní prostory, ovšem jejich objemy byly chudičké. Dopředu šlo naložit 250 litrů, za zadní sedačky s odklopitelnými opěradly šlo umístit dalších 120 litrů.

Škody 100 nadále disponovaly velmi chudou ochranou vůči rzi, jejich řízení a řazení bylo na velmi mizerné úrovni, jak jsem si na vlastní kůži několikrát ověřil.

Pozitivní ovšem bylo, že právě tento typ byl prvním, u něhož začala snaha výrobce o vylepšování bezpečnosti. Od samého počátku měly Škody 100 dvouokruhovou brzdovou soustavu, přičemž vpředu se dokonce ocitly kotoučové brzdy vyráběné podle informací v knize Jana Tučka Auta východního bloku podle licence firmy Dunlop v jabloneckém podniku Autobrzdy.

Od roku 1970 navíc přibyl do výroby bezpečnostní sloupek řízení, další změny v oblasti pasivní bezpečnosti (zesílené prahy a pevnější střešní sloupky karosérie) přišly v dalších letech výroby tohoto modelu. To si vynutily předpisy v západoevropských zemích, kam se Škody 100 také vyvážely a bez těchto úprav by se už prodávat nemohly. Proto také byla Škoda 100 prvním vozem v historii mladoboleslavských vozů, který podstoupil oficiální crashtest.

Produkce Škody 100/110 byla ukončena v roce 1977, kdy tento model nahrazovaly typy řady 105/120. Bilance činí téměř 1 080 000 kusů. Ještě další tři roky poté si zákazníci mohli kupovat kupé 110 R s technikou sedanu Škoda 100.