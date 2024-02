Právě v době, kdy se připomíná výročí 65 let od začátku výroby vůbec první Octavie, Škoda odtajnila vzhled modernizované verze aktuální generace tohtoto modelu.

Sportovní verze Octavie jsou dnes oceňovány na srazech majitelů Škodovek | Foto: Radek Pecák

V současné době je Octavia jasně nejdůležitějším, a také nejznámějším modelem automobilky Škoda. Například v České republice vozí na své karosérii nápis Octavia každý desátý nový vůz, který se zde zaregistruje do provozu.

Ovšem počátky tohoto modelu byly na sklonku padesátých let tak trošku zvláštní. První Octavie sjely z montážní linky před 65 lety – na počátku roku 1959.

Na to, jak vypadaly běžné i sportovní verze, se můžete podívat do naší fotogalerie

Jenže, ve skutečnosti nebyl tento osmý poválečný model automobilky (jméno má právě z latinského pojmenování příslušné číslice) vůbec novým autem.

Na unikátní dobový filmový dokument o výrobě sedaček do Octavií se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Fakticky se totiž jen přejmenovala již čtyři roky nabízená Škoda 440. Tu veřejnost trošku svévolně pojmenovala slovem Spartak, přestože při premiéře na autosalonu v Bruselu v roce 1955 byla tato nová Škodovka označena jako Orlík. Dokonce se v určitých pramenech pro tento vůz vyskytoval také název Rival. Ovšem Spartak si lid nevymyslel. Takové označení měly totiž veřejně prezentované prototypy tohoto dvoudveřového sedanu.

Škoda 100 byla symbolem úpadku. První kusy vyjely před 55 lety

Aby to celé bylo ještě komplikovanější – ani Škoda 440 Spartak nebylo po technické stránce příliš inovativní auto. Tehdy se totiž automobilový průmysl musel řídit zásadou, že každý nový vůz musel využívat ve svých útrobách alespoň osmdesát procent dílů z předcházejícího modelu. Vlastně tak tedy šlo o další takzvaný mezityp. Tímto termínem obvykle tehdejší představitelé komunistického státu dávali motoristické veřejnosti jakousi naději, že už ten další nový model bude skutečně zcela nový a na špičkové úrovni.

A tak měl sice tento model novou a poměrně pohlednou karosérii, ale například motor pocházel v zásadě z typu 1101, i když například sací potrubí a karburátor byly nové.

Nová náprava byla záminkou pro změnu jména

Parametry motoru – tedy čtyři válce a čtyřicet koňských sil, které byl schopný vyprodukovat, pak také daly dohromady ono číslo označující nakonec celé auto (440).

Dvoudveřová karosérie byla umístěna na páteřovém rámu s centrální nosnou rourou. Všechna čtyři kola byla nezávisle zavěšena a odpružena listovým perem. Škoda 440 Spartak měřila na dílku 4065 milimetrů, výška činila 1430 a šířka 1600 milimetrů. Hmotnost se o padesát kilogramů udržela pod hranicí jedné tuny. Auto bylo schopno vyvinout maximální rychlost 115 kilometrů v hodině.

Existovaly také odvozené typy Škoda 445 s výkonnějším motorem a Škoda 450, což byl kabriolet – předchůdce známé Felicie.

Otec Velorexu František Stránský zahynul před 70 lety. V díle pokračoval bratr

Na začátku roku 1959 se ale téměř zázračně zrodila Octavia. Hlavním důvodem k přidělení nového jména bylo zahájení montáže nové přední nápravy odpružené tentokrát již vinutými pružinami. Souběžně se také proměnila čelní maska vozu.

Ovšem, jak uvádějí autoři oficiální publikace Kronika Škoda Auto, byl nápis Octavie v prvních měsících roku 1959 umisťován i na 3200 exemplářů vyrobených kusů, které se jinak od Spartaku nelišily ani šroubkem.

Místo dvou otvorů pro přívod chladicího vzduchu pak už tu byl jeden jeden, byť přepažený lištou s logem automobilky. Brzy poté se také vyměnil přední nárazník. Původně jednolitý ze Spartaku byl nahrazen dvoudílným. Mezi oběma jeho částmi byl prostor pro montáž státní poznávací značky.

Ve výbavě popelníčky i kanystr

Dobové prospekty národního podniku Mototechna tento model uvedly propagačním letákem s názvem Vůz pro radost a užitek. A pokračoval chvalozpěvem: „Tento vůz má všechno, co se odjakživa od automobilů žádalo – eleganci, výkon, spolehlivost, úspornost a trvanlivost. … Je to zdařilé dílo naší automobilové výroby. Přinese vám radost z krásných cest, dvojnásobný požitek ze svátečních dnů. Je to dobrý přítel na statisíce kilometrů, věrný služebník na řadu let.“

Dále leták kromě technických údajů obsahoval také popis výbavy. Například mezi Maličkosti značného významu patří přehledná panelová deska, u verze Octavia Super standardně montované rádio, prostorný kufr pro zavazadla, účinné větrání a topné zařízení, ovladatelná clona chladiče, clony proti oslnění, uzamykatelný závěr benzinové nádrže, popelníčky, zásuvka pro montážní svítilnu a dokonce se dodával i rezervní benzinový kanystr.

Nejrychlejší sanitku dělala na začátku 90. let Tatra. Osud jí ale nepřál

Současně byli kupující ujišťování, že vůz jezdí Rychle, ale bezpečně. Těmito slovy: „Vůz je snadno ovladatelný i pro necvičeného jezdce a pro ženu. Díky ekonomicky rozložené váze má dokonalou stabilitu za vysokých rychlostí i v zatáčkách a dobře na silnici „sedí“. Brzdy působí velmi účinně a stejnoměrně. I panoramatické sklo s výborným výhledem pro řidiče a bezpečností volant jsou prvky, kterí napomáhají bezpečí ve voze.

V roce 1960 se pak začala nabízet Octavia Touring Sport, což bylo skloubení karosérie sedanu a podvozku otevřené Felicie. Navíc měla v motorovém prostoru čtyřválcovou jedenáctistovku osazenou dvěma karburátory. Agregát pak měl nejvyšší výkon padesát koňských sil umožňovat vozu vyvinout rychlost až 130 kilometrů v hodině.

Třetím typem karosérie řady Octavia se stal o pár měsíců později kombík. Na něm se již objevily záležitosti připravované i pro facelift sedanu. Tedy například křidélka na zadní blatníky a nová, již ničím nedělená masku chladiče.

Zatímco sedan se přestal vyrábět v roce 1964, Octavia Combi vydržela ve výrobním programu až do roku 1971. Pak následovala čtvrt století dlouhá přestávka do představení novodobé Octavie. Tak již vznikla ve spolupráci s Volkswagenem a obsahovala techniku původně určenou pro model Golf.