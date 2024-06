První novodobé Škody Felicia se brzy stanou veterány. Sedan ale nakonec nevznikl

Škoda Felicia z devadesátých let bylo vlastně první auto, které se konstruovalo ve spolupráci mladoboleslavských techniků s jejich kolegy z německého Wolfsburgu. Během sedmi let se pak vyrobilo v závodech Mladá Boleslav a Vrchlabí 1,4 milionu exemplářů. Felicie se svého času nabízely ve verzích hatchback, kombi, pick-up i Fun. Jelikož prvním vyrobeným kusům bude během letošního roku již třicet let, můžou získat status veteránského vozidla.

První verze Felicie se začala vyrábět v létě roku 1994 | Foto: Deník/Radek Pecák