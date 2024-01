Otec Velorexu František Stránský zahynul před 70 lety. V díle pokračoval bratr

Stejně jako za mnoha jinými vynálezy stojí i za Velorexem lidská touha po větším pohodlí. František Stránský totiž dojížděl na motocyklu za prací z České Třebové do plzeňské Škodovky. A v nevlídném počasí to určitě nebyla příjemná cesta. Napadlo ho tedy sestrojit tříkolový motorový dopravní prostředek, v němž by ho nemusel trápit ani vítr, ani déšť.

Pohřeb Františka Stránského | Foto: se svolením Městské muzeum Česká Třebová