Místem, kde jsou naráz k vidění legendární historické automobily i absolutní novinky těch nejprestižnějších značek, je o tomto víkendu výstaviště v pražských Holešovicích. Hlavním tématem letošního ročníku je sice britská elegance, ale vystavené zde najdeme samozřejmě i supersporty italských značek nebo americké automobily. Odehrává se tu i řada tuzemských premiér klasických rodinných vozů. Včetně modernizované Škody Octavie nebo nové generace Dacie Duster.

Na výstavišti v Holešovicích je mimořádná koncentrace velmi drahých a velmi rychlých aut | Foto: Deník/Radek Pecák

Lidé, kteří mají rádi auta nebo si jen chtějí udělat obrázek o tom, kam automobilový svět směřuje, by si neměli nechat ujít návštěvu výstavy Legendy. Na výstavišti v pražských Holešovicích jsou totiž vystaveny stovky automobilů a rovněž pár desítek motocyklů.

Prakticky kompletní portfolio svých vozů vystavuje například Mercedes-Benz a současně poskytuje i vhled do své budoucnosti.

„Ta je jednoznačně elektrická," uvedl Alexander Henzler - generální ředitel společnosti Mercedes-Benz Česká republika při prezentaci expozice značky motoristickým novinářům.

Přitom to podle něho nemusí být vůbec na úkor sportovnosti nebo naopak užitných vlastností, jak dokazují některé vystavené koncepční vozy. Ten první aspekt dokládá vůz Vision One Eleven, druhý pak Vision EQXX, který v reálném provozu dokázal překonat více než tisícikilometrovou vzdálenost na jedno nabití své baterie. Dosáhl přitom spotřeby 7,4 kWh na 100 kilometrů.

Jak vozy s třícípou hvězdou, tak i další lákadla letošního ročníku výstavy si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Koncept budoucího elektrického sportovního vozu.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Skvostné vozy jsou k vidění i na volných plochách v dolní části výstaviště, ale ty nejdražší exponáty pořadatelé umístili do Křižíkových pavilonů.

Nádherné Ferrari Daytona

Například si lze prohlédnout jediný exemplář vozu Mercedes-AMG, který z limitované série o 275 kusech získal za cca 60 milionů korun jediný zákazník z České republiky. Přestože objem motoru je pouze 1,6 litru, díky technologiím použitým také v opravdovém monopostu Lewise Hamiltona, je výkon vozu 782 koňských sil. Maximální rychlost pak přesahuje 350 kilometrů v hodině.

Téměř stejně rychlý je také opodál stojící vůz Ferrari Daytona SP3, který má ve svých útrobách zabudovaný historicky nejsilnější motor, jaký kdy italský výrobce zabudoval do auta pro silniční provoz.

Tentokrát však má jeho dvanáctiválec objem 6,5 litru. Výkon je vyčíslen na 840 koní, což zajišťuje zrychlení z nuly za sto během 2,8 sekundy a z nuly na dvě stě za 7,4 sekundy. Maximální rychlost se neudává, ale výrobce zaručuje, že je vyšší než tři sta padesát kilometrů v hodině. Navíc je auto, které také vzniklo v limitované edici 599 kusů, zejména v zadní partii skutečně nádherným uměleckým dílem.

Ale zpět do reality všedních dnů. Zájemci o koupi nového rodinného vozu můžou na výstavišti zavítat třeba do areálu Škody, kde je k vidění také nedávno modernizovaná Octavia nebo do stánků Renaultu a Dacie. U ní je samozřejmě hlavním lákadlem sporťák MG Cyberster s dveřmi otevírajícími se k nebi.

Své novinky, včetně elektrického Exploreru a nových generací svých dodávkových aut, vystavuje rovněž Ford.