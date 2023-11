Jsou výjimečné svou originalitou, ladnými tvary, zpracováním i vlastnostmi. Alespoň to o vozidlech značky Saab tvrdí jejich majitelé. Více než dvacet aut původem ze Švédska se uplynulou sobotu sjelo na náměstí v Hradci Králové. Jak uvedl Hradecký deník, konal se zde již osmý sraz majiletů saabů nejen z východních Čech. Přijely i kousky z Kladna, Poděbrad, Mladé Boleslavi či Liberce.

Více než dvacet vozů švédské značky Saab v sobotu dorazilo na Masarykovo náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Sraz na Masarykově náměstí pořádal kamenosochař a hradecký patriot Jaroslav Třasák. „Bylo mi líto, že se všechny podobné akce konají v létě. Napadla mne tedy koncepce srazu jako ukončení sezony. Každý rok vymýšlím speciální doprovodné akce ve formě zážitkových programů představujících náš region, minipivovary a památky,“ popsal pořadatel.

Letos se účastníci vydali na spanilou jízdu do pivovaru v Ledcích u Třebechovic pod Orebem, kde si prohlédli i kostel z 15. století. Novinkou bylo vyhlášení a ocenění Auto Elegance, tedy nejkrásnějšího vozu na srazu. To získal Saab 9-3 z roku 2000 Petra Havlíčka z Hradce Králové. Domá ještě další dva vozy této značky.

Na srazu nechyběly vetrány i poslední model značky z roku 2010-2011:

Ostatně ani Jaroslav Třasák nezůstal u jednoho vozu. Na sraz přijel žlutým kabrioletem z limitované série. „Saaby jsem měl rád už jako malinký a věděl jsem, že ho jednou chci mít. ‚Saabaři‘ jsou postižení, takže jich většinou mají více. Mám Saab 900 z roku 1991 a kabriolet Saab 900 z roku 1996,“ dodal organizátor setkání.

„Myslím si, že lidi fascinuje originalita. Připadá mi také, že majitelé jsou příjemní a soudržní lidé. Když na silnici potkám saaba, jsem si jistý, že pojede rozumně,“ dodal Jaroslav Třasák s tím, že se řidiči saabů na cestách vzájemně zdraví.

„V poslední době se také čím dál více objevují i v reklamách, ve filmech a v televizi, aktuálně třeba v seriálu Oktopus, kde v něm jezdí policejní vyšetřovatelka. Filmaři nám dělají v poslední době radost,“ připomíná Třasák.

Historie značky sahá do roku 1949, kdy koncern Saab přidal k výrobě letadel automobily. Na výrobě prvních vozů se tak podíleli letečtí experti a odborníci na aerodynamiku. V roce 1989 automobilku koupil americký koncern General Motors. Tím začaly potíže, které po několika letech pokračovaly dalším prodejem a vyvrcholily ukončením výroby.

"Ve Švédsku se poslední vozy Saab vyrobily někdy v letech 2011 a 2012,“ vysvětlil Třasák. Ukončením výroby stoupla hodnota těchto aut. Saab je tedy dobrá investice.

„Každý rok se zhodnocuje o pět až deset procent. Ale pozor. Jde sice o limitované série, ale kupují si je pouze ‚saabaři‘ nebo lidé, kteří ke značce tíhnou. Proto je to obtížně prodejné auto. Prodávají se třeba půl roku. Platí to i o mém autě z limitované série 220 kusů. Přitom se za deset let jednonásobně zhodnotilo. Je to zkrátka úzký profil,“ uzavřel Třasák.