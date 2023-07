Na uplynulém festivalu rychlosti v britském Goodwoodu, představil Hyundai očekávaný Ioniq 5 N. Vůbec první sportovní elektromobil korejské značky to myslí zatraceně vážně, současně je i předzvěstí dalších podobně laděných modelů, které se ukáží v budoucnu.

Hyundai Ioniq 5 N | Foto: Se svolením Hyundai

Ostrý Ioniq 5 N je oproti tomu standardnímu nižší, a to o plných 20 milimetrů, má rozšířené blatníky, nové aerodynamické prvky, korunované obřími nádechy chladivého vzduchu k brzdám, a také nová velká kola o průměru 21 palců. Na všech oficiálních snímcích je pak vůz ve světle modré barvě, která k divizi N zkrátka patří.

Ještě podstatnější je však to, co se děje pod vnějším pláštěm. Hyundai přidal dodatečné lepené spoje a bodové sváry, a také několik výztuh k nápravnicím a do míst, kde jsou uloženy elektromotory a akumulátory. To vše s cílem vyztužit karoserii pro jízdu na okruhu. Přesně pro tohle použití má vůz také kompletně přenastavený adaptivní podvozek a řízení, ale i pořádně dimenzované brzdy. 400 milimetrů kotouče vpředu doplňují jednodílné čtyřpístkové brzdiče a 360 milimetrů kotouče vzadu. Kotoučovým brzdám pomůže i mimořádně silná rekuperace elektromotorů, schopná dosáhnout přetížení 0,6 g. Právě rekuperace navíc dovolí vozu pracovat s přenosy hmotnosti v zatáčkách. A ano, Ioniq 5 N byl pochopitelně laděn na nechvalně proslulé severní smyčce Nürburgringu.

Podívejte se na nový vůz v novém oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Elektromotory jsou pochopitelně dva, jeden na přední a jeden na zadní nápravě. Ten přední má standardně 226 koní, zadní 383 koní, a celkově tvoří systémový výkon 609 koní. To ovšem jen do chvíle než řidič zmáčkne na volantu tlačítko „N Grin Boost“. To na 10 sekund zvýší výkon až na 650 koní celkově, a v režimu N Launch Control s předehřátou baterií vystřelí vůz z nuly na sto za 3,4 sekundy. Maximální rychlost pak dosahuje 260 kilometrů v hodině.

Baterie má kapacitu 84 kWh, dobíjet jí lze maximálním výkonem 350 kW a Hyundai zatím nezveřejnil hodnoty dojezdu. Uvádí však, že díky systému předehřátí baterie a vysokému chladicímu výkonu, neklesne výkon vozu ani při ostrém ježdění na okruhu – což je častý problém řady elektromobilů.

Na okruhu je zároveň k mání několik režimů, optimalizujících rozložení výkonu podle toho, jak dlouho jízda potrvá. Řidič tak může rozhodovat o tom, jak bude energii využívat, a vůz zároveň průběžně aktualizuje zobrazovanou spotřebu elektrické energie na kolo.

Slavný americký džíp jako tahač kurníků. Čech ho dostal za boj ve válce

Ryze softwarem, který řídí výkon elektromotorů, se pak ovládá i celá řada dalších funkcí. Jednou z nejvýraznějších je N Drift Optimizer, který pomáhá vodit auto v řízeném smyku tím, že upřednostní pohon zadní nápravy, vybavené samosvorným, elektronicky řízeným diferenciálem. Jeho součástí je zároveň funkce „Torque Kick Drift“, kterou znají drifteři pod pojmem „kopnutí do spojky“, a kterou si lze rozhodit auto do smyku před zatáčkou. Na soustředěnější jízdu ve stopě pak slouží N Torque Distribution, kdy lze v 11 stupních rozdělovat točivý moment mezi přední a zadní nápravu.

Čistě pro potěšení je pak Ioniq 5 N vybaven taky aktivním zvukovým systémem, který umí napodobovat sportovní přeplňovaný dvoulitr, elektrický prototyp RN22e, ale i proudové stíhací letadlo. A kvůli pocitu ze zrychlení je tu i „N e-shift“, simulující řazení osmistupňové převodovky kombinací zvuků a také trhání během zrychlení.

Ioniq 5 N to prostě coby sportovní elektromobil myslí opravdu vážně, a Hyundai ho vybavil opravdu rozsáhlou armádou všemožných softwarových vychytávek. Dle slov mateřské značky se nezalekne ani jízdy po okruhu a ostrého nasazení, zároveň by však měl sloužit i jako pohodové auto pro každý den. Stále jsme se ale pár věcí nedozvěděli. Nevíme třeba hmotnost, která s nejvyšší pravděpodobností přesáhne dvě tuny, nevíme dojezdy při normálním použití, ale zatím ani ceny.