Blíží se opět čas, kdy ti nejodvážnější z odvážných usednou do svých závodních speciálů na úpatí vrcholu Pikes Peak v americkém Coloradu, aby se pustili do nejznámějšího vrchařského závodu světa. Mezi týmy, které se účastní 102 konaného ročníku (první závod na vrchol Pikes Peak se jel 1916) letos nebude chybět ani Hyundai, který vzhůru na kopec vyšle svůj elektrický sporťák Ioniq 5 N v sériové i upravené podobě.

Neoficiálně Závod do oblak, oficiálně Pikes Peak International Hill Climb je druhý nejstarší automobilový závod v USA, který se jede každý rok v červnu.

Aktuální trať, která už je vyasfaltovaná po celé délce, měří těsně pod 20 kilometrů a vede přes 1 440 metrů stoupání a 156 zatáček.

Držitelem současného traťového rekordu je rallyová legenda Romain Dumas, který tu v roce 2018 zajel čas 7:57,138 v elektrickém závodním speciálu Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

Pikes Peak - vše co potřebuješ vědět o nejšílenějším závodě do vrchu na světě:

Hyundai na absolutní traťový rekord ovšem nezamíří. Celkem čtyři vozy Ioniq 5 – z nichž dva budou prakticky sériové a dva upravené, jdou primárně po rekordu pro sériové elektrické SUV/Crossover. Což je možná poněkud paradoxní, protože svou karoserií má Ioniq 5 N blíž ke klasickému hatchbacku než k SUV.

I tak se ovšem jedná o další zajímavou formu prezentace a Hyundai svými aktivitami kolem elektrického sporťáku Ioniq 5 N dělá velkou službu pro vnímání elektromobilů automobilovými nadšenci.

Hlavně úpravy týkající se bezpečnosti

Pravdou je, že sériové Ioniqy 5, které se závodu účastní, nebudou stoprocentně sériové. Veškeré úpravy se však týkají ryze bezpečnosti – konkrétně jde o bezpečnostní rám, který v interiéru nahradil zadní sedadla, sedadlo řidiče Recaro Pro Racer se šestibodovými pásy Sabelt a přípravou na systém HANS, a taky hasicí systém, kdyby se něco pokazilo.

Jinak je ale zachována kompletně sériová specifikace, a to včetně pohonu. Vůz má i nadále dva elektromotory, podávající maximální výkon při overboostu 641 koní. Červenou barvu ještě před závodem nahradí závodní livrej, navržená přímo pro Pikes Peak.

Hyundai ukázal vůz na fotkách a hlavně videu z testování:

Za volant standardních produkčních vozů se posadí Paul Dallenbach – jedenáctinásobný vítěz Pikes Peak, a Ron Zaras – závodní nováček a mediální osobnost, spjatá se značkou Hoonigan závodníka a kaskadéra Kena Blocka.

Co se týče upravených aut, ta zatím nebyla odhalena a představí se až 30. května při příležitosti 24hodinového závodu na Nürburgringu. V jejich případě budou za volantem úřadovat Robin Shute – čtyřnásobný vítěz Pikes Peak a držitel titulu King of the Mountain, a Dani Sordo – jezdec WRC týmu Hyundai Motorsport.