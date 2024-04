„První auto, které si udělalo řidičák. Kvůli těm, kteří si ho udělat nemohou.“ Takové je poselství projektu, jež má zapojit do individuální mobility i lidi, kteří z rozličných důvodů nemohou sami řídit. Konceptuální autonomní vůz „Robotaxi“, založený na modelu Hyundai Ioniq 5, předvedl, že umí zdolat jízdní test pro získání řidičského průkazu. Své dovednosti předvedl před komisařkou v americké Nevadě.

Hyundai Ioniq 5 Robotaxi dostal řidičský průkaz. | Foto: Se svolením Hyundai

Projekt Ioniq 5 Robotaxi odstartovala pobočka Hyundai v USA ve spolupráci s partnerskou společností Motional, která používá v algoritmu samočinného řízení umělou inteligenci. Vůz samotný je potom vybaven celou plejádou čidel a kamer v čele s laserovým senzorem LiDAR (Light Detection And Ranging). Robotické taxi by tak mělo zvládat prakticky všechny jízdní situace, které mohou v reálném světě nastat. V provozu se pohybuje jako defenzivní řidič, přitom ale není příliš pomalé, reaguje na překážky i na nenadálé situace. V simulovaném prostředí už autonomní Robotaxi Hyundai s touto technologií najezdily bezmála 4 miliony kilometrů, další 1,3 milionu potom najely v ostrém provozu.

Celá akce se získáním „řidičáku pro auto“ vznikla kvůli tomu, aby lidé začali více věřit autonomním autům. Hyundai také uveřejnil video, ve kterém účinkuje Američanka Pearl Outlaw. Mladá slečna má vrozenou vadu zornic a v průběhu let se její zrak zhoršil natolik, že je považována za slepou. Když se chce někam dostat, musí spoléhat na drahé spolujízdy nebo taxislužby, případně na rodinu a přátele, čímž je ovšem obírá o čas. Její matka, tak jako 73 % Američanů, nicméně autonomním vozům nedůvěřuje.

V tu chvíli přichází na scénu Kandice Jones – komisařka, která nechala za svou pětadvacetiletou kariéru propadnout tisíce uchazečů o řidičský průkaz. Ta se posadila na sedadlo spolujezdce Ioniqu 5 Robotaxi a vyjela s ním na uzavřenou plochu i do provozu v Las Vegas tak, jako by to udělala s každým lidským uchazečem. Pozorovala přitom rychlost, manévrování, používání blinkrů, dodržování stopek nebo odbočování vlevo na rušné křižovatce, kde musel dát vůz přednost protijedoucím autům. Na konci musela uznat, že autonomní Ioniq 5 prošel na výbornou.

Na video se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Hyundai ve svém projektu poukazuje na to, že autonomní auta nejsou jen otázkou pohodlí a bezpečnosti, ale také ústředním faktorem v otázce mobility všech lidí, kteří nemohou ze zdravotních důvodů usednout za volant. Není to dlouho, co se říkalo, že plně autonomní auto bude ještě dlouho nedosažitelné. Že zkrátka není dost dobře možné propojit digitální vnímání auta s analogovým světem. Nyní ale „robotický“ Hyundai prošel zkouškou, která by lidského uchazeče oprávnila k řízení vozu. Čas, kdy se autonomní vozy začnou pohybovat po silnicích, se tedy blíží možná rychleji, než bychom ještě před časem mysleli.