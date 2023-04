Nový Hyundai Sonata je krasavec, kterým se u nás bohužel nesvezeme

Automobilka Hyundai je na našem trhu samozřejmě velmi aktuální, to ale bohužel neplatí pro model Sonata, jehož nová podoba se právě představila. „Bohužel“ proto, že nová Sonata vypadá vážně skvěle a na našich silnicích by jí to určitě moc slušelo. Koupil by si jí tu ale jenom málokdo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hyundai Sonata má elegantní a aerodynamická boční linie. | Foto: Hyundai