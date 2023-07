Klasické formy obytných vozů znají snad úplně všichni. Máme tu velmi populární obytné vestavby do dodávek, karavany pro tahání za autem i nejrůznější integrované a polointegrované nástavby. Mnohem dobrodružnější a často opomíjenou formou obytného auta je však „expediční vůz“, postavený zpravidla na pick-upu. Jeden takový teď ukázalo britské zastoupení výrobce Isuzu.

Isuzu D-Max Expedition Edition | Foto: Se svolením Isuzu

Isuzu D-Max „Expedition Edition“, osazený příslušenstvím výrobce ARB, půjde ve Velké Británii koupit přímo u dealerů značky. To se vám zde nepodaří, na druhou stranu však představený vůz neukazuje nic, co by se na českém trhu nevyskytovalo. Isuzu D-Max se zde běžně prodává (tak jako pár dalších pick-upů) a své zastoupení tady má i společnost ARB, která vyrábí primárně příslušenství pro terénní vozy.

A co je vlastně součástí? V první řadě dostal pick-up s přídomkem „Expedition Edition“ zakrytování korby (u nás často nazývané jako „hardtop“), navazující na střechu a lakované do barvy zbytku karoserie. Přímo v korbě je pak usazen velký kuchyňský modul, nesoucí zároveň lednici. Tento modul se na kolejnicích vysune z auta ven, a vysunutím dalších částí rozloží. Obsahuje pak pracovní desku, úložné prostory, ale i plynový vařič a silikonový skládací dřez.

Spaní je řešeno střešním stanem, umístěným na nosičích přímo na hardtopu. Stan se rozloží jednoduše odklopením pevného víka a přistavením žebříku. Při jízdě se znovu celý zaklopí pod víko, takže auto výrazněji nezvyšuje a nemá ani přílišný aerodynamický vliv. Pro venkovní sezení pak slouží na straně uchycená výsuvná markýza s osvětlením.

Vedle kempovacího vybavení dostal D-Max také základní vyprošťovací sadu a dvě tažná oka, umístěná pod předním nárazníkem. Na druhou stranu kdyby někdo chtěl na svůj expediční speciál ještě třeba zvýšený podvozek nebo ochranné kryty podvozku, může si dopřát i takové radosti. Off-road úpravám se meze nekladou.

Jak už padlo výše, v Británii půjde koupit takto dovybavený expediční D-Max přímo od dealerů Isuzu. U nás nezbývá než auto podobného ražení poskládat individuálně, ale zase se nabízí daleko širší možnosti individualizací. Ještě připomeneme, že Isuzu D-Max startuje podle oficiálního ceníku na částce 902 100 korun za verzi se čtyřdveřovou kabinou.