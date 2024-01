Mezi laickou veřejností už několik let koluje informace, že Jawa je spojení dvou jmen, a sice Javůrek a Walter. Skutečnost je ale jiná. O zkratku slouženou ze dvou jmen se skutečně jedná, ale jiných.

Zdroj: Youtube

Jméno firmy podle portálu wikipedie vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Původní Janečkovým podnikem byla zbrojovka. Vyráběla ruční granáty originální Janečkovy konstrukce. Později se zde repasovaly těžké kulomety Schwarzlose vzor 07 na výsledný vzor 7/24 a následně vyráběly nové kulomety téže konstrukce.

Výrobek firmy Janeček byl vejčitý granát vzor 21. Na webu ropiky.net se lze dočíst, že granát byl nárazový, složený z plechového těla, zapalovače a trhaviny. Tu tvořilo 120 gramů tritolu při celkové hmotnosti 450 gramů.

Při zkouškách bylo zjištěno, že se při výbuchu roztrhne na 250 až 300 drobných střepin. Granát ale musel být vržen tak, aby ve vzduchu rotoval a tím se odjistil.

„Bohužel se tím pádem stal nepoužitelným pro opevnění, kde v granátových skluzech nemohlo nic takového nastat,“ píše se na webu ropiky.net. Celkem bylo vyrobeno podle webu vojsko.net asi 600 000 kusů této munice, z nichž více než polovina byla k dispozici až do září 1938.

V roce 1929 zahájila továrna inženýra Janečka licenční výrobu motocyklů Wanderer pod značkou Jawa. Jednalo se o tehdy novou konstrukci s dvojitým rámem lisovaným z ocelového plechu, motorem v bloku s převodovkou a kardanovým náhonem na zadní kolo. Byla to Jawa 500 OHV, kterou Zbrojovka Ing. F. Janeček představila na XXI. Mezinárodním Autosalónu v Praze. Informoval o tom například časopis Pestrý týden.

Motocykly Jawa se vyráběly v továrně v Praze-Nuslích na Pankráci na Zelené lišce. V roce 1931 byla vybudována nová továrna v Týnci nad Sázavou.

V roce 1931 podle oficiálního webu jawa.eu do Jawy přichází anglický závodník a konstruktér G. W. Patchett. Svou činnost zaměřuje především na sportovní stroje, ale současně s tím přináší i zkušenosti s výrobou lehkých dvoutaktních motocyklů. Aktivně se zapojuje do přípravy výroby motocyklu Jawa 175 s motorem Villiers. „Ve stejném roce startovala první Jawa v závodě Six Days a závodník E. Stokuč jel na stroji Jawa 500 OHV. Přestože ho pronásledovala řada poruch, soutěž dokončil na třetím místě,“ uvádí oficiální web Jawy.

Za II. světové války se firma musela podřídit německé nadvládě v Protektorátu Čechy a Morava od září 1939 Jawa vyráběla vojenské zakázky. Portál jawa.eu uvádí, že se jednalo zejména o benzinové pumpy, pumové závěsníky a zámky k nim, elektrocentrály a další výrobky. Web landesecho.cz ještě doplňuje, že firma vyráběla také díly pro pásy tanků. Přímý dohled na výrobou vykonával orgán Říšského ministerstva letectví Berlín a Zbrojní inspektorát v Praze (RLM Berlin a Rüstungsinspektion Prag).

František Janeček – motocyklový král

Zakladatel firmy Jawa, František Janeček.Zdroj: Wikimedia Commons, neznámý autor, volné díloNarodil se 23. ledna 1878 v Klášteře nad Dědinou na Královehradecku. Byl konstruktérem, vynálezcem, průmyslníkem a zakladatel motocyklové firmy Jawa. Jeho otec Josef rolníkem a také obecním a okresním starostou. Jeho matkou byla Františka rozená Ješková. Měl tři sourozence, sestru Emilii a dva bratry. Vystudoval vyšší státní průmyslovou školu v Praze na Betlémském náměstí. V letech 1896 a 1897 studoval elektrotechniku na Vysoké škole technické v Berlíně-Charlottenburgu. Po krátkém působení u firmy Schuckert a spol. v Norimberku byl podle wikipedie v roce 1898 přijat jako konstruktér do Kolbenových továren firmy Schuckert a spol. v Praze - Vysočanech. Od roku 1901 byl pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarssenu a tentýž rok si přihlásil svůj první patent. V Nizozemí ve volném čase navštěvoval šest semestrů na Vysoké škole polytechnické v Delftu. Stejně jako většina Nizozemců jezdil na pracoviště na kole. Jednoho dne ho ale srazilo auto. Řidič odvezl potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele. Limuzína patřila starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Zde se seznámil s jeho dcerou Johannou Carolinou Strick van Linschotenovou narozenou 4. února 1877, která se 5. července 1901 stala jeho ženou. V roce 1904 se vrátil zpět do Čech a stal se ve svých 28 letech v Kolbence šéfem všech továrních dílen. Je známo, že si koupil motocykl značky FN a během dvou let navštívil Německo, Belgii a Anglii, aby se seznámil s tamní tovární výrobou. Při návratech do Prahy nechal v několika menších mechanických dílnách vyrábět díly pro budoucí výrobu. V roce 1912 si zařídil vlastní dílnu a pokusnou laboratoř na Riegrově náměstí v Praze a zaměstnal až 12 dělníků. V roce 1921 v Mnichově Hradišti vstoupil jako společník do firmy Kohoutek a spol., výroba nástrojů a kovového zboží. Začalo se zde také se zbrojní výrobou, vrhači ručních granátů, i ruční granáty vzoru 21 Janeček, které se plnily v závodě Zámcích u Prahy. Janeček později odkoupil Kohoutkův vklad a stal se tak jediným majitelem. V roce 1929 zahájila Janečkova továrna licenční výrobu motocyklů Wanderer pod značkou Jawa. František Janeček zemřel ve věku 63 let dne 4. června 1941 v Praze. Za svůj život získal mnoho titulů, jedním z nich byl podle jawa.eu titul motocyklový král, což nejlépe vypovídá o jeho přínosu a pozici motocyklovému průmyslu před II. světovou válkou.