Určitě do pěti let chce Jawa představit finální sériovou podobu vlastního motocyklu v kubatuře 1000 cm3. V rozhovoru pro Deník.cz to prozradil Jiří Kraft - obchodní manažer tohoto výrobce motocyklů Týnce nad Sázavou během prvního dne výstavy Motocykl v Praze. "Tento projekt není pro nás ani tak důležitý z hlediska profitu, ale spíše image a marketingu," vysvětlil.