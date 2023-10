Vůz měl na svou dobu neobvyklý vzhled. Žertem se o něm v době začátků kosmických letů říkalo, že vypadá skoro jako kosmická loď. Ostatně této skutečnosti využili například filmaři v sérii komedií o Fantomasovi, kdy jej známý zloduch za jízdy přeměnil Citroën DS v tryskové letadlo a zmizel svým pronásledovatelům z dohledu. Auto si zahrálo i v americkém seriálu Mentalista.

Citroën DS v celé své kráse. | Foto: Wikimedia Commons, Johannes Maximilian, GDFL 1.2

Citroën DS je francouzský automobil vyšší střední třídy s pohonem předních kol vyráběný v letech 1955 až 1975 v mnoha provedeních. Jedná se o jeden z nejznámějších automobilů značky a podle některých tvrzení je dnes považován za nejúžasnější auto všech dob. Představen byl na autosalonu v Paříži v roce 1955. Celkem se vyrobilo 1 455 746 vozů. Jeho předchůdcem byl podle wikipedie Citroën Traction Avant. V roce 1975 byl nahrazen typem Citroën CX.

O ČEM SE V ČLÁNKU DOČTETE

Zachovaná podoba se žralokem

Zachránce prezidenta

Citroën DS ve filmu

Dvacet let nenašel konkurenta

Návrh vozu zpracoval italský automobilový konstruktér, sochař a průmyslový designér Flaminio Bertoni a francouzský konstruktér André Lefèbvre. Hydropneumatický systém navrhl Paul Magès.

Citroën DS v plné jízdě.Zdroj: Wikimedia Commons, Alexandre Prévot, CC BY-SA 2.0

Vůz byl na svou dobu inovativní a dvacet let se pro něj nenašel žádný konkurent. Nejdůležitějším z nových řešení byl revoluční způsob odpružení. Konstruktéři firmy zavrhli konvenční řešení a nahradili jej hydropneumatickým systémem doplněným unikátním zařízením, které umožňovalo samočinnou úpravu světlé výšky vozu. Díky tomu se mohl automobil při jízdě vyrovnat s nerovnostmi v terénu.

Při vypnutí zapalování se výška vrátila opět do nižší polohy. Stejné zařízení sloužilo k ovládání centrálního systému, který ovládal posilovač řízení, hydraulickou spojku či kotoučové brzdy. Volant vozu měl jednu robustní příčku. Ruční řazení rychlostí bylo pod ním. Záložní kolo bylo pod kapotou před chladičem. Záložní kolo bylo pod kapotou před chladičem.

Video o Citroënu DS

Zdroj: Youtube

Flaminio Bertoni (10. ledna 1903 – 7. února 1964)

Italský automobilový konstruktér, sochař a průmyslový designér se narodil se v obci Masnago, která se později stala součástí města Varese. Studoval na technické univerzitě ve Varese. Web panorama-auto.it v článku Flaminio Bertoni,Il Papá delle piu belle Citroën uvádí, že se počátkem dvacátých let podílel na památníku obětem první světové války stojícím ve Varese na Piazza della Repubblica. Díky svému talentu pro kreslení a zájmu o automobily odjel roku 1923 do Paříže, odkud se po dvou letech vrátil zpět do rodné země. Zde se začal věnovat navrhování karoserií, je například autorem originálního autobusu bez kapoty a s kabinou nad motorem, který vyrobila Carrozzeria Baroffio v roce 1935.

Roku 1931 odjel natrvalo do Francie, kde začal pracovat pro společnost Citroën. Zde se mu narodil syn, kterému dal jméno Leonardo, zvolené jako poctu Leonardu da Vincimu. Je autorem modelů Traction Avant, 2CV, DS a Ami. Během třicátých let pracoval převážně jako malíř a sochař. Za II. světové války byl v roce 1940 zatčen ve Francii za to, že byl Ital, ale po příjezdu nacistů do Paříže byl propuštěn. Krátce nato se stal obětí děsivé nehody na motorce, když narazil do německého obrněného vozidla: stal se invalidou na 65 procent a mohl chodit jen s holí.

V roce 1943 se Bertoni setkal s Lucienne Marodonovou, primabalerínou v Pařížské opeře a v Teatro alla Scala v Miláně. Vzali se v roce 1947 a narodil se jim v roce 1949 syn Serge. Zemřel roku 1964 po epileptickém záchvatu ve věku 61 let. Za své dílo byl roku 1999 podle informací Museum Flaminio Bertoni ve Varese nominován na ocenění Car Designer of the Century. Muzeum bylo otevřeno v květnu 2007.

Zachovaná podoba se žralokem

Pětisedadlová karoserie se za dvacet let prakticky nezměnila, stále si zachovávala podobu se žralokem, jen v roce 1965 získala dvojici zapuštěných světlometů. Zadní blikače byly vedle střechy auta. Nabízely se různé verze od původního provedení. Chudší typ ID19 a pozdější D Super se používaly nejčastěji jako vozy pařížské taxislužby. V 50. a 60. letech také existovala provedení kombi s názvem Safari nebo luxusní kabriolety DS décapotable.

Pohled do motorové části Citroënu DS s rezervou umístěnou před chladičem.Zdroj: Wikimedia Commons, Rudnvald, CC BY-SA 3.0

Jako létající koberec

Vůz se snadno řídil a jízda byla velmi pohodlná, podle portálu garáž.cz jízdním komfortem přirovnávaná k létajícímu koberci, a to i díky měkkým sedadlům a čalounění. Vzhledem k aerodynamické karoserii měl nízký koeficient odporu vzduchu a mohl tak dosáhnout rychlosti až 137 kilometrů v hodině. V roce 1957 přišla na svět levnější verze ID 19, což byla verze bez samočinné převodovky. Typ se dále vyráběl do roku 1966 beze změn. V tomto roce se objevily nové pohonné agregáty o objemu 2 a 2,2 litru, a rovněž luxusní verze Pallas.

Renault R8 Gordini je vyhledávaným veteránem. Ve filmu ho řídili Delon a Ventura

V letech 1961 – 1971 následovala karosářská verze kabriolet a roku 1968 došlo k výměně předních světlometů, kdy byly nové světlomety integrované pod průhledné kryty. U typu Pallas se přední světlomety naklápěly v závislosti na poloze předních kol, takže svítily i do zatáčky. V roce 1972 se pak objevil nejvýkonnější motor o objemu 2,3 litru s pětistupňovou převodovkou. Vůz se vyráběl až do roku 1975.

Světlomety se u typu Pallas naklápěly v závislosti na poloze předních kol, takže svítily i do zatáčky.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Výroba a prodej v zahraničí

Revoluční DS se podle garáž.cz od roku 1956 vyrábělo ve Velké Británii a v Belgii. Nicméně o tři léta později odstartovala produkce také v Jihoafrické republice. Automobil se prodával na území západní Evropy, téměř ve všech zemích Commonwealthu včetně Kanady i Austrálie, a také ve Spojených státech.

KVÍZ: Poznáte auta, která jste na našich silnicích v minulosti běžně potkávali?

Zachránce prezidenta

Vozy DS miloval i francouzský prezident generál Charles de Gaulle, a to nejméně ze dvou důvodů. „Prvně v nich měl dostatek prostoru, a také mu automobily dvakrát zachránily život. Na de Gaullovu osobu byl totiž celkově 26krát spáchán pokus o atentát a pětkrát na něj byly zahájeny přípravy,“ informuje portál garáž.cz.

Vozidlo se významněji podle textu na webu blýsklo dne 8. září roku 1961, když vedle silnice explodovala rozbuška uložená v lahvi, která sice zapálila, ale neinicializovala detonaci do písku nastražené trhaviny. Vůz byl pošramocen a prezident tehdy málem zemřel.

K dalšímu testu odolnosti vozu došlo dne 22. srpna 1962 při nezdařeném atentátu v obci Petit-Clamart na předměstí Paříže. Tenkrát se dostal de Gaullův vůz pod palbu, a následně byl dokonce pronásledován modelem ID, v němž seděli další dva útočníci. Prezidentův čtyřkolový zachránce nakonec dojel bezpečně až na letiště, byť s prostřílenou zádí, dveřmi, koly i pneumatikami. Tedy díky DS a schopnému řidiči generál opět přežil.

Interiér vozu Citroën DS s volantem s jednou robustní příčkou.Zdroj: Wikimedia Commons, G. Garitan, CC BY-SA 4.0

Dnes je z Citroënu DS populární veterán, který na silnici budí stejnou pozornost, jako tomu bylo před téměř sedmdesáti roky, kdy sjel z výrobního pásu první vůz tohoto typu.

Scéna z filmu Fantomas se zlobí

Zdroj: Youtube

Ve filmu a v televizi

Je jasné, že tak populární a inovativní vůz jako Citroën DS nemohl ujít pozornosti filmařů. Zahrál si například v novodobější francouzské sérii o Fantomasovi. Filmy s Fantomasem totiž vznikaly už v letech 1913 až 1948. Ve snímku Fantomas se zlobí z roku 1965 byl pronásledovaným mužem v šedozelené masce přeměněn v tryskáč, se kterým svým pronásledovatelům, inspektoru Juveovi a novináři Fandorovi, unikl. Auto si zahrálo i v komedii Dobrodružství rabína Jákoba z roku 1973.

Byl k vidění i v americkém snímku Francouzská spojka 2 z roku 1975 nebo ve francouzském krimi Samuraj s Alainem Delonem z roku 1967. Epizodní roli ztvárnil také ve filmu Šifra mistra Leonada nebo Den šakala z roku 1973 v hlavní roli s Edwardem Foxem a několika dalších filmech. Citroën DS vlastnil a jezdil v něm hlavní hrdina amerického dramatického televizního seriálu z policejního prostředí Mentalista, který byl vysílán v letech 2008–2015. Ústřední postavou byl Patrick Jane, konzultant Kalifornského úřadu pro vyšetřování, kterého ztvárnil Simon Baker.

Video ke slavnostnímu zahájení 7. řady seriálu Mentalista

Zdroj: Youtube

DS v současnosti

Díky popularitě staré DS se francouzská automobilka rozhodla vyvinout zcela nové modely s označením této řady. Jedná se podle wikipedie o luxusní sportovní vozy s dynamickým vzhledem. Třídveřový hatchback DS3 je nejmenším z nich. Následovník DS4 je jeho větší a modernější verzí. Novějším modelem, který přišel na trh v březnu 2012 se stal velkoprostorový sporťák Citroën DS5. Nejnovějším představeným DS je DS7 Crossback vyráběný od roku 2018 pro Francii a zbytek Evropy.

Závodní DS

V minulosti se některé vozy Citroën DS zúčastnily automobilových soutěží. Existují například snímky z Rallye 1000 jezer. Stejně je to i s novými moderními modely. Francouzský pilot Sébastien Loeb vyhrál s modelem DS3 WRC automobilová mistrovství světa v rallye 2011 a 2012. Vůz vychází ze sériového DS3 skeletu, jeho podvozek však prošel rozsáhlými úpravami.