Pátý ročník rallye Spring Classic se v sobotu uskutečnil v Jindřichově Hradci. Na náměstí Míru si lidé mohli už dopoledne prohlédnout desítky naleštěných veteránů, nechyběly mezi nimi například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Lotus, Datsun, Škoda, Tatra nebo Triumph.

Kolem stovky posádek představilo své krasavce na náměstí Míru v Jindřichově Hradci před startem Spring Classic 2024. | Foto: Deník/Adam Hudec

Jak uvedl ředitel závodu Pavel Kacerovský, průměrný rok výroby vozidel přihlášených do kategorie Classic byl 1973. Posádky vyrazily na cestu v 10 hodin. Vydaly se cestu dlouhou skoro 230 kilometrů.

Spring Classic 2024 v Jindřichově Hradci:

Zdroj: Deník/Adam Hudec

Trasa postupně vedla přes Radouň a Černovice do Humpolce, odkud se po obědě účastníci vrátili přes Pelhřimov, Počátky, Kamenici nad Lipou a Žirovnici zpátky do Hradce. První auto dorazilo do cíle zpět na náměstí Míru zhruba o půl páté odpoledne.